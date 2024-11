Fotomākslas leģenda Gunārs Binde sūdzēs tiesā bijušo znotu, lai atgūtu savu zemi

Gunārs teic, ka netur ļaunu prātu uz kaimiņu, kad satiek, vienmēr pasveicina: “Gribas darīt ko labāku nekā tērēt savu veselību un laiku šīm lietām. Negribas pašam kļūt ļaunam, jo vislielākās nelaimes cilvēkam sākas no tā, ka viņš pats kļūst ļauns. Nekāds noziegums jau ar mums šajā Pierīgas īpašumā nenotiek, bet dzīvot ir ļoti grūti, ja nevari attiecībās ar kaimiņu justies normāli. Ir smagi. Jā, tas ir mans īpašums, taču reizēm pret sētu tiek raidīti no kaimiņa puses divi lieli suņi, nu kādas sajūtas var būt šādos brīžos. Es tiešām negribētu aiziet no šīs vietas, jo esmu jau te iedzīvojies, iestādījis ozolus. Varbūt es to varu vēl izturēt, bet varu arī neizturēt…” neizpratnē par šo situāciju ir fotogrāfs.