Als Pačīno gandrīz nomiris no Covid-19: "Mans pulss bija pazudis"

Pačīno šobrīd reklamē savu gaidāmo memuāru "Sonny Boy", kas iznāks 15. oktobrī. Tāpat aktieris redzams Džonija Depa režisētajā filmā "Modì, Three Days on the Wing of Madness", kas tika prezentēta šī gada Sansevastjanas filmu festivālā. Nākamās "Oskara" laureāta lomas ietver filmas "Lear Rex", jaunu "Karalis Līrs" adaptāciju, un šausmu filmu "The Ritual".