83 gadus vecais Als Pačīno atkal kļuvis par jauno tēvu

Aktiera preses pārstāvis apstiprināja ziņu aģentūrai "Associated Press", ka Pačīno 29 gadus vecajai draudzenei Nūrai Alfallai piedzimis dēls, kam dots vārds Romāns.

Alam Pačīno, kas ir pazīstams ar filmām "The Godfather" ("Krusttēvs"), "Scarface" ("Seja ar rētu") un "Scent of a Woman" ("Sievietes smarža"), ir trīs pieauguši bērni no iepriekšējām attiecībām.

Nūrai Alfallai iepriekš bijušas attiecības ar rokzvaigzni Miku Džegeru un miljardieri Nikolasu Bergrīnu.