Vai Britniju Spīrsu atkal pakļaus aizbildniecībai?

Dziedātāja vēlāk savā “Instagram” vēstījumā noliedza, ka Braiens būtu aicināts uz viņas kāzām un vainoja, ka brālis nekad nav bijis viņai līdzās, kad tas bijis nepieciešams. “Tu nebiji lūgts uz manām kāzām, kāpēc vispār par to jāatbild?? Tu tiešām domā, ka es vēlētos šeit redzēt savu brāli, kurš četrus gadus man aizliedza dzert alkoholu?” Kādā no iepriekšējiem ierakstiem Britnija bija atklājusi, ka laikā, kad viņa četrus gadus uzstājās savā rezidentūras šovā Lasvegasā, brālis pēc katra koncerta dzēris viskiju ar kolu un uzkodis garneles, bet Britnijai šajā laikā nebija ļauts baudīt ne pilītes alkohola. “[Braiens] nekad neļāva paņemt pat malku… Tu atļāvi savai 5 gadus vecajai meitai iebāzt pirkstu mātes vīna glāzē, bet kad es jau trešo reizi tajā nedēļā nokāpu no skatuves un manas mazās kājiņas bija augstpapēžu kurpēs, un es piegāju pie vienīgā galda savā skatuves tērpā, tu man teici nē… mans jautājums ir, KĀPĒC????”