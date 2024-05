Nav labi! Britnija Spīrsa izģērbjas pavisam kaila un paziņo, ka vēlas "dupsīša injekcijas"

Pludmales video seko virknei ierakstu, kuros Britnija pēdējo dienu laikā popularizējusi veselīgu pašvērtējumu un pozitīvu attieksmi pret sevi. Dzēstā ierakstā dziedātāja runājusi arī par 13 gadu periodu, kura laikā tēvs Džeimijs Spīrss viņas dzīvē diktējis it visu. Šis posms noslēdzās 2021. gadā. Britnija rakstīja: “Bija laiks, kad mani ļoti ilgi turēja uz vietas pret manu pašas gribu. Es tāda vairs neesmu. Es sevi parādu kā ļoti savāktu “instagramā”, bet ir ļoti daudz cilvēku, kuri nezina, ko mans ķermenis fiziski pārdzīvoja!!!” Popzvaigzne atzina, ka joprojām cieš no “ārkārtīgi dziļas” traumas šo aizbildnības gadu dēļ, taču esot gatava piedot vecākiem. Viņa piebilda: “Es darīšu visu iespējamo, lai palaistu to vaļā un nepieviltu citus savu dusmu dēļ.”