Raiens Reinoldss atklāj labāko bērnu audzināšanas padomu, kādu jebkad saņēmis

Viņš turpināja: “Tu visu laiku nevari dabūt to, ko vēlies. Kaut kas, pie kā tu ļoti smagi strādāji, neizdevās. Tev ir sajūta, ka šodien pateici kaut ko apkaunojošu. Tu izdarīji kaut ko tādu, kas nav īsti pareizi. Ir tik svarīgi, ka [tavi bērni] to redz un nedzird tikai: ‘Ak, tētis to paveica!’ Jo tu zaudē daudz biežāk, nekā uzvari.” Viņš piebilda: “Šis ir padoms, pie kā tiešām pieturos.”