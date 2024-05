Kristena Stjuarte uzskata, ka Latvijā “kinokultūra tikai dzimst”

Šā gada februārī plašsaziņas līdzekļos un soctīklos izplatījās ziņa par to, ka Holivudas sāgas “Krēsla” zvaigzne Kristena Stjuarte viesojusies Latvijā un pusdienojusi Ikšķilē esošajā restorānā “Brandīns”. Izskanēja baumas, ka zvaigzne, iespējams, meklē piemērotas vietas savas nākamās filmas uzņemšanai. Jau martā Kristena apstiprināja to pati, viesojoties šovā pie Stīvena Kolberta “The Late Show with Stephen Colbert”. “Mēs filmēsim Latvijā,” tiešajā ēterā, stāstot par projektu, apliecināja Stjuarte.