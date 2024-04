Augustā Jūrmalā dziedās leģendārais Dīters Bolens

Ikviens, kurš sekojis grupas "Modern Talking" karjerai, zina neticamo mūziķu Tomasa Andersa un Dītera Bolena stāstu. 1984. gadā izveidotais duets, kurš šogad svin savas pastāvēšanas 40 gadus, laida klajā savu pirmo hitu dziesmu "You Are My Heart, You Are My Soul", kura nokļuva 35 valstu mūzikas topu virsotnē.