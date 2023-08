Mūzikas superzvaigzne, skarbais šovu tiesnesis un sešu bērnu tēvs. Dīteram Bolenam nākamgad 70!

Līdzīgi kā Saimons Kauels Anglijā, Dīters Bolens izpelnījies skarbā talantu šovu tiesneša reputāciju Vācijā. Šova “Deutschland sucht den Superstar” žūrijā viņš darbojies jau kopš tā dibināšanas 2002. gadā. Šis ir vācu ekvivalents tādiem populāriem talantu šoviem kā “Pop Idol” un “American Idol”.

Bolens piesaistījis mediju uzmanību, bieži izsakot parupjus un pretrunīgus komentārus, tostarp apvainojumus un aizskarošas asprātības par konkursantiem un viņu dziedātprasmēm. Piemēram, “Tu dziedi kā dārza rūķis, kas salietojies “ecstasy”” vai “Tava balss izklausās pēc Kermita, kurš dabūjis pa pakaļu”. Pateicoties skarbajiem komentāriem viņš vācu presē salīdzināts ar britu talantu šovu mogulu Saimonu Kauelu, kurš arī vārdos ir visnotaļ tiešs un neizvēlīgs.

Interneta enciklopēdijā “Wikipedia” norādīts, ka par vienu talantu šova sezonu Bolens nopelnot 1,2 miljonus eiro.

Viņš ir strādājis ar lielāko daļu šova uzvarētāju un reizēm ar citiem kandidātiem, piemēram, pirmās sezonas trešās vietas ieguvēju Danielu Kublboku, radot vairākus lielus hitus.

TV šova “Deutschland sucht den Superstar” žūrijā 2023. gadā. (Foto: Action Press/Shutterstock/ Vida Press)

Kopš šova sākuma 2007. gadā Bohlens ir tiesnesis arī talantu konkursā “Das Supertalant”, kas ir vācu versija “Got Talent” franšīzei, turklāt ir vienīgais žūrijas pārstāvis, kurš piedalījies visās sezonās.

Oficiāli atsakās no otrā vārda

Dīters Bolens nācis pasaulē 1954. gada 7. februārī Bernē, netālu no Oldenburgas. Viņš ir būvuzņēmēja Hansa Bolena un viņa sievas Edītes vecākais dēls. Vecmāmiņa no mātes puses nāk no Kēnigsbergas. Viņa vecāku dotais pilnais vārds ir Dīters Ginters Bohlens, bet mūziķis vēlākos gados pauda neapmierinātību ar savu otro vārdu un to oficiāli mainīja. Viņam ir jaunāks brālis vārdā Uve.

Jaunībā Bolens kādu laiku bija Vācijas Sociālistiskās strādnieku jaunatnes biedrs un īsu brīdi arī Vācijas Komunistiskās partijas biedrs, taču mūsdienās viņš nav nevienas partijas rindās.

Pats nopelna pirmajai ģitārai

Dīters bija skolnieks, kad sāka komponēt savas pirmās dziesmas. Bērnībā viņam patika grupa “The Beatles” un zēns nolēma apgūt ģitāras spēli. Lai varētu iegādāties kāroto mūzikas instrumentu, viņš sarunāja darbu pie sava kaimiņa, kurš bija zemnieks. Dīters nopelnīja 70 vācu markas, palīdzot novākt kartupeļu ražu un nopirka savu pirmo ģitāru. Jau drīz vien viņu kā muzikantu pazina visā skolā. Puisi aicināja uzstāties dažādos pasākumos, kur viņš izpildīja savas kompozīcijas un pasaulē pazīstamu mūziķu hitus.

Ar Tomasu Andersu grupā "Modern Talking" 1985. gadā. (Foto: action press/ Vida Press)

Skolas gados Dītera vecāki vairakkārt pārcēlās uz citām dzīvesvietām un dēls trīs reizes bija spiests mainīt skolas. 1969. gadā Dīteram bija sava grupa “Mayfair”, kam sekoja “Aorta”, kurai jaunais mūziķis sakomponēja 200 dziesmas dažu gadu laikā. Lai gan sākotnēji šķita, ka aizraušanās ar mūziku atstāj negatīvu ietekmi uz akadēmisko izglītību, skolu Dīters absolvēja ar spožām sekmēm.

Pēc skolas beigšanas Bolens iestājās Ekonomikas universitātē un piepelnījās, uzstājoties naktsklubos. Par katru koncertu viņš nopelnīja aptuveni 250 markas. Par sakrāto naudu viņš nopirka klavieres un savu pirmo automašīnu.

Sapnis par lielo skatuvi

Dīters vienmēr bija sapņojis par lielo skatuvi, un regulāri sūtīja savus demo ierakstus dažādām producentu kompānijām Hamburgā.

1978. gadā viņš absolvēja universitāti un saņēma darbu mūzikas kompānijā “Intersong”.

Viņa pienākumos ietilpa sekošana jaunumiem populārās mūzikas tirgū un atskaišu un sarakstu sastādīšana. Papildus pamatdarbam Dīters ieguva iespēju rakstīt dziesmas un piedāvāt tās dziedātājiem.

Superpanākumi ar “Modern Talking”

Laika posmā no 1982. līdz 1984. gadam Bolens producēja sešus singlus vācu valodā dziedošajam šlagerdziedātājam Tomasam Andersam, kas popularitāti tā arī neiemantoja. Neveiksme nelika nolaist rokas, un viņš kopā ar tolaik pavisam jauno Andersu nodibināja popmūzikas duetu “Modern Talking”. Lai gan Bolens vienmēr bija cerējis uz panākumiem, jaunās grupas mega popularitāte pārsteidza visas cerības. Grupas skaņdarbi ierindojās vācu hitparādes pirmajā vietā piecas reizes pēc kārtas ar dziesmām “Youre My Heart, You're My Soul”, “You Can Win If You Want”, “Cheri, Cheri Lady”, “Brother Louie"” un “Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love)”. Grupa iemantoja popularitāti arī citās Eiropas valstīs, kā arī Āzijā un Āfrikā.

Personīgo nesaskaņu dēļ supergrupa 1987. gadā pārtrauca savu darbību un nākamos desmit gadus Dīters centās gūt panākumus ar savu jauno apvienību “Blue System”, kurā bija galvenais un vienīgais dziedātājs. Viņš aizvien turpināja komponēt mūziku citiem dziedātājiem un to producēt.

1986. gadā TV seriāla “Tatort” vienai no epizodēm Dīters sarakstīja dziesmu “Midnight Lady”, kuru izpildīja bijušais grupas “Smokie” dalībnieks Kriss Normens. Dziesma kļuva par supergrāvēju lielākajā daļā Eiropas.

Savas karjeras laikā Bolens ir rakstījis un producējis mūziku tādiem mūziķiem kā Bonija Tailere, Nino de Andželo, C. C. Catch, “Touché” un citiem.

1998. gadā “Modern Talking” paziņoja par atkalatgriešanos mūzikas apritē. Grupa izdeva vairākus albumus, paviesojās ar koncertu arī Rīgā, bet 2003. gadā šķīrās atkārtoti.

Mīļotās sievietes un bērni

No 1983. līdz 1989. gadam Dīters bija precējies ar Ēriku Zauerlandi, ar kuru bija iepazinies jau 1974. gadā. Pārim ir trīs kopīgi bērni – Marks, Marvins un Marīlina. Laika posmā no 1989. līdz 1996. gadam viņu vienoja attiecības ar tumšādaino TV personību un dziedātāju Nadju Abd el Farragu, kura bija pazīstama ar skatuves vārdu Nadele.

1999. gadā ar Nadju Abd el Farragu. (Foto: action press/ Vida Press)

1996. gada 13. maijā Bolens Lasvegasā apprecējās ar modeli Veronu Feldbušu, bet jau pēc četrām nedēļām pāris izšķīrās. Laulību oficiāli šķīra 1997. gada 27. maijā. No 1997. līdz 2001. gadam mūziķis atkal bija kopā ar Nadju Abd el Farragu.

1996. gadā ar Veronu Feldbušu. (Foto: action press/ Vida Press)

No 2001. līdz 2006. gadam Dīters dzīvoja kopā ar modeli un aktrisi Estefāniju Kusteri. Viņu kopīgais dēls Moriss pasaulē nāca 2005. gada 7. jūlijā.

2003. gadā ar Estefāniju. (Foto: ddp / Vida Press)

Kopš 2006. gada viņš ir kopā ar Fatmu Karīnu Valcu, ar kuru iepazinās Maljorkā, Spānijā, kur notika šova “Deutschland sucht den Superstar” viena no atlases kārtām. Pārim ir kopīga meita Amēlija (dzimusi 2011. gada 22. martā) un dēls Maksimilians (dzimis 2013. gada 7. septembrī).