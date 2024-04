Liepājas Sesku dzimta laimīga par dižu mazbērnu pulciņu

Autorallijā klātesošas ir arī sacīkšu spēkratu avārijas. Arī ātrākais rallija pilots Mārtiņš Sesks un ekipāžas stūrmanis Renārs Francis nav pasargāti no dažādiem misēkļiem, kā rezultātā viņu ekipāža ir vairākkārt avarējusi, par laimi, viss beidzies ar smadzeņu satricinājumu. Mārtiņa mamma Inta teic, ka “šī ir autorallija sadaļa, kurai nav komentāru”. Pirms Mārtiņš dodas autorallija trasē, Sesku sievietes ievēro katra savu rituālu, kura pamatā ir ticība un labo domu sūtīšana. “Man ir savs rituāls, kas ietver arī lūgšanas, to laikā aprunājos ar savu dzimtu.” Mārtiņa mamma arī cenšas nebraukt uz dēla sacensībām, kā arī nekad autosacīkses neskatās tiešraidē. “Es sagaidu rezultātus un tikai tad varu skatīties, kā dēlam ir gājis. Klātienē vai tiešraidē to negribu redzēt, jo, lai arī dēls nezinās, ka skatos, es kā mamma viņam varu kaut ko izjaukt, traucēt ar savām domām un emocijām. Labāk redzu tikai dēla galarezultātu. Un, kamēr viņš startē sacensībās, es viņam sūtu savas labās domas un lūgšanas. Ja dēls šo ceļu ir izvēlējies un tas paveras, visas lietas saliekas un kopsaucēji ir, tad viņam tas ir jāturpina. Man ir tāda vīzija, ka viņš turpinās iesākto, jo tie ir viņa sapņi. Katra mamma vēlas, lai bērna sapņi piepildās,” tā Inta Seska.