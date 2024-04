"Armijnieka profesija ir sakārtota, vīrišķīga un godīga," - ja būtu dzīve jāsāk no jauna, aktieris Raimonds Celms izvēlētos militāro karjeru

Jā, es arī filmējos daudzsēriju filmā «Emīlija. Preses karaliene», kas arī par to laiku! Man šis laikmets šķiet ļoti šarmants. Gribas par to vairāk interesēties un uzzināt – par laika posmu no 19. gadsimta līdz Otrā pasaules kara sākumam.