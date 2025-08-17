Krastu mačā iesaistās atraktīvās aktrises, kā arī savstarpējo cīņu aizvada aktieri un mūziķi
16. augustā Esplanādē pie Raiņa pieminekļa XVI "Krastu mača" ietvaros aizritējis savstarpējs aktrišu mačs, bet pusnaktī notika spēkošanās starp aktieriem un mūziķiem.
Latvijas teātru talantīgo un atraktīvo aktrišu basketbola mačs ir kļuvis par vienu no skatītāju gaidītākajiem mačiem Krastu mačā.
"Aktieru – mūziķu mačs man vienmēr vairāk ir atgādinājis priekšlaicīgas ķekatas, mazāk NBA finālspēles cienīgu maču. Es domāju, ka ar katru gadu mēs kopīgi ar mūziķiem varētu virzīties hiperbolizētā ķekatu virzienā. Mūsu spēle tomēr notiek tumsā, vasara lēnām izskan, tuvojas Mārtiņi, veļu laiks, dienas kļūst īsākas un spēlētāji uz laukuma lēnām sāk pārvērsties par senču gariem. Vai mums tas izdosies? To mēs redzēsim," atklāj aktieris Kārlis Arnolds Avots.
Pērn "Krastu mača" vadītāju pulkam pievienojās talantīgais aktieris Kārlis Arnolds Avots, kurš jau vairākus gadus ir neatņemama šo basketbola svētku dalībnieks visiem iemīļotajā aktieru – mūziķu savstarpējā spēlē.
"Es biju viens no tiem jaunajiem aktieriem, kurš bija gana nepacietīgs, lai sagaidītu savas aktiera profesionālās “laimes, panākumu un nelielas atpazīstamības putiņas”, tāpēc savam pirmajam aktieru – mūziķu mačam pieteicos pats. Kopš tās reizes “Krastu mačs” ir spilgta daļa no katras vasaras. Iekāpt pa logu, tas ir manā stilā un tas noteikti ir tā vērts. Biju patiesi iepriecināts, kad saņēmu ziņu no maestro Renāra Zeltiņa, kurš aicināja būt jau mazliet lielākai daļai no mana mīļākā vasaras notikuma.
“Krastu mačs” man nozīmē mazo “Spēlmaņu nakti”, tikai skatuves vietā mani un pārējos kolēģus no tuvākiem un tālākiem Latvijas teātriem pulcina basketbola laukums, kur mēs nesacenšamies savā starpā par skatuves naglām, bet apvienojam spēkus, lai izgrieztu pogas mūziķiem. Ne vienmēr sanāk. Viņi mums ir talantīgi.
Sestdien, 16. augustā Esplanādē pie Raiņa pieminekļa sākās diennakts basketbola turnīra "Krastu mačs".
Svētdien plkst.13 notiks Latvijā zināmu influenceru un "TikTok" personību spēle, kurā piedalīsies Lauris Zalāns, Zane Grēviņa, Felipe Gabriels, Niklāvs Kravalis, Viktors Blūms, Mārtiņš Spuris, Tomass Pildegovičs, Paula Birzniece, Gustavs Gotauts, Sintija Leimane, Elviss Strazdiņš, Dāvis Hugo, Katrīne Skrebele, Rojs Skrebels, Rihards Sniegs, Kristaps Bičkausks, Ilze Dobele, Rihards Gromuls un Endrjū Veivs un citi.
Plkst.14 savā starpā spēkosies politiķu komandas, tajās spēlēs Vilnis Ķirsis (JV), Olafs Pulks (JV), Viktors Valainis (ZZS), Jānis Vitenbergs (NA), Edvards Smiltēns (AS), Raimonds Bergmanis (AS), Dāvis Mārtiņš Daugavietis (JV), Raimonds Čudars (JV) un daudzi citi sabiedrībā zināmi politiķi.
Savukārt plkst.15 turnīru noslēgs grupas "Sudden Lights" uzstāšanās.
Turnīrs plkst.14 tiks atklāts ar tālmetienu konkursu, kurā piedalīsies nesen Eiropas U-18 basketbola čempionāta simboliskajā pieciniekā iekļautais Valdis Valters, viņa tēvs un bijušais Latvijas izlases spēlētājs Kristaps Valters, "VEF Rīga" basketbolisti Iļja Sidorovs, Rihards Berkolds, Adrians Andževs un Rihards Aleksandrovs, RSU/"VEF Rīga" galvenais treneris Māris Gulbis, "Ogre" basketbolists Kārlis Apsītis, bijušais "VEF Rīga" spēlētājs Artūrs Strēlnieks, U-18 izlases un "Liepāja" basketbolists Iļja Kurucs, kā arī jauniešu kustības "Ghetto Games" dibinātājs Raimonds Elbakjans un radio SWH "Krastu mača" konkursa uzvarētājs.
"Krastu mačs" Rīgas svētku laikā tiek aizvadīts jau 16. reizi, trešo reizi norisinoties Esplanādē pie Raiņa pieminekļa.
Pēc 15 sezonām rezultāts ir 9-6 Daugavas labā krasta labā.