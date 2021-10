"Kļūšana par tēvu ir dzīves galvenais un skaistākais notikums," - aktieris Raimonds Celms bauda eiforiju

Kamēr divus ar pusi mēnešus vecais dēliņš Vilis Celms bija uzticēts gādīgām vecvecāku rokām, Paula steidza uz Nacionālo teātri sveikt Raimondu iestudējuma "Ferdinands un Luīze" pirmizrādē un noskatīties, kā viņa varonis, iedzēris indi, dara sev galu īsti “šilleriskās” mīlas mokās.

Pilnīgi iespējams, ka otrai pusītei sekot līdzi Celma daiļradei nemaz nav tik vienkārši, jo viņš gan teātrī, gan kino, pateicoties stājai, balss tembram un augumam, ko režisori nevairās atstāt bez pēdējā krekla, kļuvis par sava laikmeta romantiķi un siržu lauzēju. Jā, un balss! Celms ne tikai vareni dzied, bet arī spēlē klavieres (par ko var pārliecināties traģēdijā "Ferdinands un Luīze"), un šo mākslu līdzās klarnetes spēlei savulaik apguvis Alūksnes bērnu mūzikas skolā. Taču tā nav, ka tikai Raimonds zinātu, kas ir uz skatuves saņemts gandarījums. Viņš ar lepnumu iepazīstina, ka Paula, lai arī nav no teātra aprindām, dejo “spicākajā” tautas deju ansamblī "Daiļrade", kas simtgades Dziesmusvētkos saņēmis "Grand Prix".

Vaicāts, cik vienkārši bijis sagatavoties izrādei, kurā jāložņā kā “zirnekļcilvēkam” pa līdzenām virsmām, Raimonds atzīst, ka viņam palīdz fiziskā sagatavotība – tas, ka kopš bērnības regulāri patīk skriet un spēlēt basketbolu. “Gadu laikā man ir uztrenēts ķermenis, atliek to noturēt tonusā,” acīmredzamo apstiprina aktieris. Protams, instinktu vadītas bailes jau uznākušas, taču soli pa solim, līdz milimetram rēķinot kustības, to amplitūdu, visu var uztrenēt un arī Luīzes lomas atveidotāju no Ferdinanda radītām traumām pasargāt. “Vairāk uztraucos, lai nepazustu Šillera stāsts. Lai mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi nesāktu dominēt pār tēlu dzīvēm un jūtu gammām. Vairāk par to uztraucos, cerot pārāk neaizpeldēt formas tīrībā vai triku meistarībā,” pēc pirmizrādes skaidro aktieris. Ar viņa piedalīšanos nupat sagaidīta pirmizrāde iestudējumiem "Sarkanais un melnais" un "Sapnis vasaras naktī", bet kinoteātros – daudzsēriju filmai "Emīlija. Latvijas preses karaliene", kurā viņš atveido Jāni Benjamiņu.

Stāstot par dēlu, Celms teic, ka “kļūšana par tēvu ir dzīves galvenais un skaistākais notikums”. “Jūtos Dieva aplaimots ar tik brīnišķīgu lomu savā personīgajā dzīvē. Gribu to spēlēt katru dienu un pēc iespējas vairāk.”

Raimonds bijis arī klāt brīdī, kad bērns nācis pasaulē. “Neparko nelaistu garām tādu iespēju – būt klāt mirklī, kad viņš pirmo reizi atver acis un ievelk gaisu, paskatās uz tevi kā realitāti. Esmu tādā eiforijā,” laimīgs nosaka aktieris, atklājot, ka iesaistās arī visās ikdienas rūpēs par mazuli. “Daru visu, ko varu. Tas ir absolūti tā vērts! Un man nav nekādu šaubu, ka es kaut ko negribētu vai nevarētu,” pasmaida mākslinieks.