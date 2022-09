Stīvijs Vonders nav akls, princis Harijs nav Čārlza dēls un citas šovbiznesa sazvērestības teorijas

Bejonsa viltojusi grūtniecību

Baumas, ka slavenā amerikāņu dziedātāja Bejonsa izmantojusi surogātmātes pakalpojumus, dzima 2011. gadā.

2012. gadā savā dokumentālajā filmā "Life But a Dream" Bejonse to noliedza un pie viena atklāja, ka pirms Blū Aivijas dzimšanas viņai bijis arī spontānais aborts: “Ir grūti to pārdzīvot, kad esi sabiedrības uzmanības centrā, ir neiespējami tikt tam pāri.”

Kortnija Lova kā Kurta Kobeina slepkava

Pat gandrīz 30 gadus pēc grupas "Nirvana" solista pašnāvības ir fani, kuri aizvien tic, ka Kurts ticis noslepkavots.

Pa šiem gadiem aizdomās turamo vidū ir bijuši daudzi, sākot no viņa atraitnes mūziķes Kortnijas Lovas un beidzot ar visiem grupas kolēģiem. Privātdetektīvs Toms Grānts, ko bija nolīgusi pati Kortnija mīļotā nāves apstākļu izmeklēšanai, sabiedrību šokēja ar paziņojumu, ka Kortnija ar savu roku ir rakstījusi daļu no dziedātāja pašnāvības vēstules. Arī Sietlā dzīvojošais rakstnieks Ričards Lī ir pielicis savu roku, lai aizdomās turamo saraksts augtu un tā augšpusē būtu tieši Kortnija.

24 Foto Tādas bildītes skandalozā mūziķe Kortnija Lova publicē sociālajos tīklos +20 Skatīties vairāk

Princis Harijs nav prinča Čārlza dēls

Karalisko tenkotāju vidū dominējošā tēma ir prinča Harija paternitātes jautājums. Viņi uzskata, ka Harija bioloģiskais tēvs ir Džeimss Hjūits – princeses Diānas jāšanas instruktors, ar ko divus gadus pēc Harija dzimšanas (1986) viņai ir bijis romāns. Iemesls – abu rudie mati un tādējādi līdzīgais izskats.

16 Foto Iepriekš neredzēti kadri no prinča Harija un Meganas Mārklas kāzām +12 Skatīties vairāk

“Tas nav iespējams, ka es varētu būt Harija tēvs. Apliecinu, ka patiešām tas neesmu,” nevainīgumu pierādīt nevar, bet instruktors vēl aizvien cenšas.

Avrila Laviņja nav Avrila Laviņja

Sazvērestības teorija, ka mūziķe Avrila Laviņja nav viņa pati, radusies, kad kāds blogeris centās demonstrēt, cik vienkārši ir izplatīt šādas absurdas baumas.

Kāds brazīlietis apgalvoja, ka mūziķe 2003. gadā esot izdarījusi pašnāvību un, lai mūzikas ierakstu kompānija neciestu zaudējumus, Avrilu aizstājuši ar sievieti vārdā Melisa Vandella. Lai gan pats ieraksts uzreiz vēstīja, ka tā ir tikai ideja, to asimilēja izklaides portāls "BuzzFeed", un noticējušie meklēja fotogrāfijas un dziesmu tekstus, lai to apstiprinātu.

Britnija Spīrsa neprot dziedāt

Kad internetā tika “nopludināts” Spīrsas 2013. gada albuma "Britney Jean" singls "Passenger", tvitera aktīvisti apšaubīja, vai sieviete vispār prot dziedāt.

Dzima baumas, ka balss pieder mūziķes bekvokālistei Mijai Marijai. “Esmu pateicīga par iespēju dziedāt fona vokālu, tomēr nevaru uzņemties atbildību par Britnijas Spīrsas mūziķes talantu,” noliedza Mija. Un tomēr – dziesma "Passenger" nav pirmais gadījums, kad tiek apšaubītas Britnijas vokālās prasmes. Mūziķis Henrijs Rollins jau iepriekš ir minējis, ka ierakstos Britnijas balss tiekot miksēta kopā ar citiem, spēcīgākiem vokāliem.

19 Foto Britnija Spīrsa “Instagram” blogā publisko virkni bildīšu, kurās redzama puskaila +15 Skatīties vairāk

Krisa Dženere ir Kimas Kardašjanas seksa video tirgone

Uzņēmējas, TV šovu zvaigznes Kimas Kardašjanas seksa video ar Reju Džeju visu Kardašjanu-Dženeru ģimeni padarīja par slavenībām.

17 Foto Kima Kardašjana “Met Gala 2022” ballē tērpusies Merilinas Monro leģendārajā kleitā +13 Skatīties vairāk

Un, neraugoties uz pazemojošo situāciju, daudzi uzskata, ka ieraksts nav ticis “nopludināts” – to (slavas dēļ) esot pārdevusi pati ģimenes galva mamma Krisa Dženere. Krisa, protams, šīs baumas dēvē par muļķībām: “Nīdēji nīdīs. Cilvēki ir gatavi nākt klajā ar visstulbākām idejām.”

Stīvijs Vonders nav akls

Stīvija Vondera ienaidnieki atkal un atkal norāda uz dažādām lietām, lai pierādītu teoriju, ka mūziķis nav akls.

Viņš reiz esot noķēris mikrofona statīvu tā krišanas mirklī, viņš apmeklējot basketbola spēles – novērojumi, kas pilnībā ignorē faktu, ka Stīvijam ir vēl četras citas izmantojamās maņas.