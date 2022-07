Kādu lomu Ingeborgas Dapkunaites dzīvē spēlē Džons Malkovičs?

Atceroties savu pirmo tikšanos ar Džonu Malkoviču, Ingeborga saka: “Pirms 30 gadiem viņš bija mans piemērs gandrīz it visā. Es nokļuvu teātrī Amerikā, Londonā, īsti nesaprotot, kā tur viss iekārtots. Un iekārtots tur viss ir citādi. Sākot ar to, kā viņš komunicēja ar cilvēkiem, kuri vēlējās ar viņu fotografēties, līdz ētikai, kā vajadzētu izturēties pret cilvēkiem, kas ar tevi kopā strādā. Talants tieši tādēļ arī ir talants, ka to nevar izskaidrot.”

Dapkunaite ar Malkoviču sadarbojušies neskaitāmos projektos gan kino, gan uz teātra skatuves. (Foto: Ingeborgas Dapkunaites arhīvs )

Pēc Padomju Savienības sabrukuma Ingeborgai Dapkunaitei teju vienīgajai no savas paaudzes aktrisēm izdevās izveidot starptautisku karjeru. Papildus neapšaubāmajam talantamviņai palīdzēja arī dažādu valodu zināšanas un cītīgs darbs. Lietuviešu aktrises partneri dažādos projektos bijuši gan Toms Krūzs, gan Breds Pits, gan Ņikita Mihalkovs.

Lielu daļu radošo projektu viņa veidojusi kopā ar izcilo režisoru un aktieri Džonu Malkoviču, ar kuru kopā viņa maija beigās spēlēja Rīgā, Dailes teātrī, pēc franču dramaturga Bernāra Marī Koltesa lugas motīviem veidotajā izrāde “Kokvilnas lauku vientulībā”.

Kā veidojusies Ingeborgas Dapkunaites un Džona Malkoviča sadarbība, skaties rakstam pievienotajā video, bet plašāku interviju ar lietuviešu aktrisi par šo izrādi un daudziem citiem tematiem skaties portālā Jauns.lv.

Ar Ingeborgu Dapkunaiti sarunājas žurnālists Sergejs Nikolajevičs, kurš ir vairāku grāmatu un televīzijas programmu autors. Viņa jaunā projekta “Statuss: Brīvs”, kas veidots sadarbībā ar izdevniecību “Rīgas Viļņi”, centrā ir lielu zvaigžņu un spilgtu radošu personību likteņi.

Sergeja Nikolajeviča interviju ar aktieri un režisoru Džonu Malkoviču, kur viņš stāsta arī par sadarbību Ingeborgu Dapkunaiti, skaties raidījuma ciklā “Statuss: Brīvs” portālā Jauns.lv.