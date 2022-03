Žurnālista Edgara Barbaka aizturētais afērists bēg no tiesas

Pirms gada ar īsta trillera cienīgām epizodēm Edgars Barbaks tomēr panāca, ka beidzot tiek aizturēts policijas meklēšanā esošais Artis Počs.

Krāpnieks Artis Počs aizturēšanas brīdī pirms gada. (Foto: no "Degpunktā".)

Toreiz Barbaks nokārtoja rūdīta krāpnieka nonākšanu policijas nagos, turklāt Edgaram pašam bija jāķeras pie lietas, jo ilgu laiku kārtības sargi nespēja to atrisināt. Vairākos kriminālpārkāpumos apsūdzētajam Počam šomēnes bija jāstājas tiesas priekšā, taču krāpnieks no soda izvairījās, neierodoties uz tiesu. Tagad viņš izsludināts policijas meklēšanā.

Paņem avansu un “uzmet”

Runa ir par Barbaka centieniem pie atbildības saukt vīrieti, kurš uzņēmās uztaisīt terasi Edgara kāzu svinībām. Tas notika 2018. gada pavasarī, kad Edgars uzmeklēja meistaru, taču izrādījās, ka nolīgtais būvnieks, lai arī bija jau saņēmis avansu 1000 eiro par materiāliem, darbu neizpildīja.

Kad Edgars nojautis kaut ko nelāgu, viņš interneta meklētājā ievadījis viltus meistara vārdu, un izrādījās, tur jau gadiem pilns ar sūdzībām par šā meistara krāpšanos, nepildītiem darbiem, nekvalitatīvi veiktiem pasūtījumiem! Sapratis, ka piekrāpts, Barbaks centies atgūt naudu, taču nesekmīgi, jo krāpnieks no kontaktiem ar viņu izvairījies. Tad Edgars no sievas e-pasta uzrakstījis šim viltus meistaram, ka vajadzētu uztaisīt kādai mājai jumta terasi, un viņš atsaucies. Edgars negodīgo darboni jaunajā objektā sagaidījis ar pāris draugiem, un krāpnieks apsolīja parādu atdot un piedāvāja atstāt savu auto BMW X5 ķīlā. Edgars piekritis, paņēmis auto atslēgas un tehnisko pasi, bet automašīnu atstājis netālajā autostāvvietā.

Taču izrādījās, ka auto nemaz nepieder Počam, bet gan kādai kredītu izsniegšanas kompānijai, turklāt Počs jau ilgu laiku bija parādā par līzingu. Tikmēr Edgars, nosvinējis kāzas, grasījās doties medusmēnesī, taču nelietīgais darbonis sācis viņam draudēt ar krimināllietu par izspiešanu grupā. Kad Barbaks atgriezās no medusmēneša, viņš atdeva kredītu izsniegšanas kompānijai piederošā auto atslēgas un tehnisko pasi un vērsās policijā ar iesniegumu, ka ir apkrāpts – līgums ar Arti Poču noslēgts, avanss iemaksāts, bet darbi nav izpildīti, nauda nav atdota.

Policija ar aktivitāti neizcēlās

Diemžēl policija šīs lietas izmeklēšanā dižu iniciatīvu neizrādīja. Kad uz Barbaka lūgumiem tomēr kaut ko sākt darīt, inspektors beidzot nopratināja Poču, “meistars” apgalvojis, ka terase ir uztaisīta, taču Barbaks pats no tās esot atteicies! Līdz ar to lieta netika ierosināta.

Krāpnieka aizturēšanai sekoja līdzi arī raidījums Degpunktā. “Protams, adrenalīns jau bija. Bet man bija ļoti svarīgi redzēt, ka vismaz uz brīdi taisnība uzvar, ka vismaz uz brīdi viņš ir aiz restēm. Un ceru, ka viņš tiks arī tiesāts!” teic Edgars Barbaks. (Foto: no "Degpunktā".)

Barbaks, sašutis par policijas inspektora mājieniem, ka vienīgais vainīgais šajā situācijā esot Edgars pats, policijas lēmumu pārsūdzēja prokuratūrā. Diemžēl bez rezultāta – prokuratūra, izskatot visus materiālus, secināja, ka lēmums par lietas neierosināšanu ir galējs un nepārsūdzams.

Edgars nolēma šo lietu tā neatstāt. “Nu nevaru pieļaut, ka šajā valstī kaut kas tāds notiek!” toreiz uzsvēra Barbaks, kas uzrakstīja vēl vienu iesniegumu policijai. Turklāt tajā atsaucies uz Satversmi, kas garantē tiesības uz privātīpašumu, uz Eiropas Savienības hartām un vēl pieminējis, ka ir žurnālists, pie kura uz intervijām nāk gan iekšlietu ministrs, gan Valsts policijas priekšnieks, un cīnīsies līdz galam, viņiem tieši tā arī pajautājot, kā Latvijas policijā kas tāds ir pieļaujams!

Pats ķērās pie aizturēšanas

Pārsteidzoši, bet jau nākamajā dienā krimināllieta tomēr tika ierosināta, vienīgi pagāja pusotrs gads, līdz tā tika iesniegta prokuratūrā. Prokurors bija gatavs lietu nodot tiesai, tikai neesot, kam uzrādīt apsūdzību, jo apsūdzētais tā arī nav atsaucies uz aicinājumu ierasties, deklarētajā dzīvesvietā viņš nav sastapts...

Secinājis, ka policija nespēj vai negrib dabūt rokās tipiņu, kurš pa šiem gadiem pat nav mainījis savu tālruņa numuru, joprojām liek sludinājumus, joprojām apkrāpj klientus, Barbaks nolēma rīkoties pats. Viņš no cita telefona piezvanījis šim Artim Počam un, runājot pārvērstā balsī, piedāvājis pārmūrēt kādu krāsni par kamīnu. Objekts atrodas Ģertrūdes ielā, vai varot to pēc iespējas ātrāk izdarīt? Protams, nekādu problēmu! Tikai jāsastāda līgums, jāsamaksā avanss 2500 eiro, un darbs varēs sākties. Norunājis tikšanos, Edgars uzreiz zvanīja policijai, sakot, ka paredzēta satikšanās ar meklēšanā izsludinātu cilvēku, ka vajadzētu viņu aizturēt. Diemžēl policijas attieksme atkal bijusi visai savdabīga, taču Edgars nepadevās un panāca likumsargu ierašanos, ar kuru palīdzību krāpnieks beidzot tika aizturēts.

Cer, ka nonāks aiz restēm

Toreiz tika solīts, ka tiesa notiks pēc pusgada, bet, ja pārkāpumi turpināsies, prokurors apsūdzētajam pieprasīs kā drošības līdzekli apcietinājumu. Diemžēl tā nenotika: Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ lietas izskatīšana tiesā pamatīgi aizkavējās un tiesas sēde bija paredzēta krietni vēlāk – tikai šopavasar.

“Tiesā ierados gan es kā cietušais, gan mana sieva kā lieciniece, gan vēl kāda sieviete, kura arī cietusi no Poča darbībām un kuras lietu tiesa bija nolēmusi izskatīt reizē ar manu. Tikai paša Poča nebija. Protams, ka viņš neieradās! Mēs visi tērējām savu laiku un enerģiju, valsts tērēja naudu prokurora, tiesnešu, tiesas sekretāru algošanai, taču rezultāta nekāda – apsūdzētais, kā jau es to paredzēju, neieradās. Labi, ka uz tiesu no studijām ārvalstīs neatbrauca mana māsa, kura arī ir lieciniece šajā lietā. Viņai arī nebija pārliecības, ka tiesa notiks,” pasmaida Edgars Barbarks.

Viņš žurnālam "Kas Jauns" stāsta, ka tiesnesis vaicājis klātesošajiem, kādi ir ierosinājumi par lietas turpināšanu. Prokurors ieteicis uz nākamo tiesas sēdi apsūdzēto atgādāt piespiedu kārtā. Savukārt Edgars pieprasījis stingrākus mērus. “Esot šajā epopejā iesaistīts jau gandrīz četrus gadus un redzot, cik sarežģīti līdz šim policijai un prokuratūrai gājis ar šo cilvēku, ka pat ilgstoši nevarēja uzrādīt viņam apsūdzību, teicu, ka neticu, ka viņu uz tiesu varēs atgādāt pat ar varu. Jo, visticamāk, apsūdzētais tiesas dienā neatradīsies adresē, kuru ir uzrādījis.

Aicināju tiesu pieņemt stingrākus mērus un ierosināju apsūdzētajam mainīt drošības līdzekli no “paraksta par dzīvesvietas nemainīšanu” uz apcietinājumu līdz nākamajai tiesas sēdei.

Arī otra cietusī bija tam ar mieru, sakot, ka viņa uz tiesu devusies jau otro reizi, jau otro reizi atprasījusies no darba, dīkstāves dēļ zaudējusi ienākumus un trešo reizi vairs nevēlas pieredzēt, ka apsūdzētais nav ieradies un tiesa nenotiek. Tiesnesis mūsu ierosinājumu ņēma vērā, un tas nozīmē, ka nu Artis Počs izsludināts policijas meklēšanā un atrašanas gadījumā tiek aizturēts līdz nākamajai tiesas sēdei.”

Edgars Barbaks cer, ka krāpnieks nonāks aiz restēm un tiesa piespriedīs viņam pelnītu sodu. “Pret viņu ierosināti vairāk nekā desmit kriminālprocesi, bet vēl tikpat daudz gadījumos lietas pat nav ierosinātas. Gluži, kā tas bija sākotnēji manā gadījumā. Un cik cilvēku ir tādi, kas samierinājās, ka ir apkrāpti, un vispār nav vērsušies policijā? Jo šis nav tas cilvēks, kuram negodīga rīcība gadījusies vienu reizi! Intereses pēc “paguglējot” viņa vārdu dažādos sūdzību portālos un sociālajos tīklos, secināju, ka nekas nav mainījies – joprojām par to pašu džeku ir tādas pašas sūdzības, tātad, visticamāk, viņš joprojām piekopj savu krāpniecisko darbību. Protams, es varēju likties mierā, samierināties ar saviem zaudētajiem 1000 eiro, bet man bija tāda kā misijas apziņa – kādam tas bija jāaptur. Nu nedrīkstēju es padoties. Man tas bija jau kļuvis par personisku lietu, jo uzskatu, ka tā nedrīkst darīt, ka ļaunums nevar palikt nesodīts. Žēl, ka jau agrāk neviens nebija tik uzstājīgs, tad, iespējams, šis krāpnieks sen jau būtu apturēts un neciestu desmitiem citu cilvēku. Tāpēc aicinu šādos gadījumos nepadoties. Jo tā ir mūsu atbildība visas sabiedrības labā!” uzskata sporta žurnālists Edgars Barbaks.

