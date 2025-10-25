Patiesais iemesls, kāpēc princis Viljams un princese Ketrīna nav redzami publiski kopš Endrū skandāla
Velsas princis Viljams un princese Ketrīna šonedēļ nav veikuši nevienu publisku uzstāšanos.
Princis Endrū joprojām dominē virsrakstos, jo ap viņu turpina virmot dažādi skandāli. Pēc tam, kad viņš pagājušajā piektdienā atteicās no savu karalisko titulu lietošanas, tiek uzskatīts, ka Endrū cerēja, ka apsūdzības pret viņu — kuras viņš joprojām stingri noliedz — un viņa iepriekšējā saistība ar mirušo notiesāto pedofilu Džefriju Epstīnu beidzot pierims. Tomēr tā nav noticis. Tieši pretēji — Endrū ir saskāries ar plašu sabiedrības kritiku, tostarp aicinājumiem oficiāli atņemt viņam titulus parlamentā un izlikt viņu no 30 istabu savrupnama “Royal Lodge”.
Kamēr daži karaļnama locekļi cenšas ignorēt skandālus un turpina savus pienākumus, novērots, ka princis Viljams un princese Ketrīna kopš pagājušās piektdienas, kad tika paziņots, ka Endrū vairs nelietos savus titulus, nav bijuši redzami publiskos pasākumos.
Lai gan Velsas princis un princese nav komentējuši šo situāciju, tiek uzskatīts, ka viņu prombūtnei ir tikai viens iemesls. Šis iemesls nav saistīts ar princi Endrū, bet gan ar viņu trim bērniem — princi Džordžu (12), princesi Šarloti (10) un princi Luisu (7).
Visiem trīs bērniem 17. oktobrī sāka rudens brīvlaiks — tajā pašā dienā, kad Endrū atteicās no karalisko titulu lietošanas.
Kad bērniem ir brīvlaiks, Viljams un Ketrīna parasti uz laiku atliek publiskos karaļnama pienākumus, lai pavadītu pēc iespējas vairāk laika ar ģimeni. Tiek uzskatīts, ka šajā laikā viņi dažkārt uzturas savās mājās Vindzorā, taču nereti arī pavada brīvlaikus citās rezidencēs.
Šajā brīvlaikā nākamais karalis un karaliene, visticamāk, būs īpaši aizņemti Vindzorā, jo gatavojas pārcelšanās procesam. Lai gan oficiālais pārcelšanās datums vēl nav paziņots, ģimene plāno pārcelties uz savu jauno mājvietu “Forest Lodge” Vindzorā līdz 5. novembrim. Tas nozīmē, ka Viljams un Ketrīna kopā ar bērniem, visticamāk, pēdējā nedēļā ir bijuši aizņemti, kravājot kastes un plānojot lielo pārcelšanos.