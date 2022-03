Jura Savicka ģimenes viesnīca dod patvērumu ukraiņu bēgļiem

Sazinoties ar Juri Savicki, viņš atklāj, ka ne mirkli viņa ģimene nav šaubījusies par ukraiņu uzņemšanu viesnīcā. Uzņēmējs pastāsta, ka viesnīca nodrošina ukraiņiem gan naktsmājas, gan arī pabaro. “Mēs dodam visu, kas viņiem vajadzīgs,” tā Savickis.

Rīgā, Pārdaugavas četru zvaigžņu viesnīcā "Islande Hotel", pagaidu dzīvesvietu raduši vairāk nekā 150 ukraiņi.

Piedāvā arī darba iespējas

SIA "Islande Hotel" valdes priekšsēdētājs Andris Kalniņš sarunā ar Kas Jauns pastāstījis, ka viesnīcā jau ir apmetušies vairāk nekā 150 Ukrainas iedzīvotāju, no kuriem puse ir bērni: “Bet katru brīdi cilvēku skaits pieaug, jo mums pienāk zvani, ka Rīgas pašvaldības policija pievedīs cilvēkus. Lielākoties tie ir bērni. Piemēram, ierodas viena sieviete ar trim vai četriem bērniem. Ir arī cilvēki ar kustību traucējumiem un nedzirdīgie, kuriem cenšamies sagatavot nepieciešamo informāciju rakstiski, pārtulkojot ukraiņu valodā.”

Vaicājot, cik pavisam "Islande Hotel" var uzņemt ukraiņus, Kalniņš teic, ka viesnīcā ir 205 numuri. “Ir nopārdoti numuriņi parastajiem viesiem, kas nāk no malas, bet visu pārējo esam gatavi piepildīt ar ukraiņu iedzīvotājiem. Uz vietas jau arī skatāmies pēc faktiskās situācijas, kā sadalām šos cilvēkus pa numuriņiem. Cik ilgi vajadzēs, tik arī šiem cilvēkiem nodrošināsim dzīvesvietu. Tas viss notiek sadarbībā ar Rīgas pašvaldības policiju. Tāpat arī šiem cilvēkiem nodrošinām ēdināšanu – brokastis, pusdienas un vakariņas. Ēdināšana ir bufetes veidā, tas nozīmē, ka cilvēki nāk un ēd. Pieejams arī internets un nepieciešamie kontakti. Visu viņiem pilnībā esam nodrošinājuši. Dzīvošana un ēdināšana ukraiņu cilvēkiem ir bezmaksas.

Mēs neizjautājam, kā viņi jūtas, no tā saprotamu iemeslu dēļ distancējamies. Jau tā visiem ir skaidrs, kas notiek.

Mums svarīgāk viņiem maksimāli palīdzēt. Sākotnēji, kad pie mums ieradās pirmie ukraiņi, arī no pašvaldības nebija nekādas skaidrības par barošanu, tāpēc paši uzņēmāmies šo iniciatīvu,” stāsta viesnīcas valdes priekšsēdētājs.

Viņš arī atklāj, ka ukraiņu cilvēkiem viesnīcā tiek piedāvātas darba iespējas. “Kā jau zināms, viesnīcu nozarē jau ilgu laiku ir darbinieku trūkums. Ja viņiem būs vēlme strādāt, mēs būsim gatavi piedāvāt darba vietas. Visus uzņemt, protams, nevarēsim, bet apkalpojošā sfērā, kur nav nepieciešamas Latvijas valsts valodas zināšanas, darbu varēsim piedāvāt,” piebilst Andris Kalniņš.

Valsts par bēgļiem maksā

Ir arī skaidrs, ka bēgļu uzņemšana ir zināms atbalsts viesnīcu biznesam šajā grūtajā laikā, kad tūrisma nozare koronavīrusa pandēmijas dēļ piedzīvo krietnu krīzi. Februārī Latvijā tika apstiprināts bēgļu uzņemšanas plāns. Un, pēc tajā teiktā, “nepieciešamības gadījumā apmaksājot izdevumus par izmitināšanu viesnīcās, rosinot pabalstu izmaksu un citus pasākumus iespējamo Ukrainas bēgļu uzņemšanai, Latvija varētu atvēlēt līdz 34,7 miljoniem eiro”. Skaidrs, ka no šīs summas līdzekļi tiks atvēlēti viesnīcām un viesu mājām, kas gatavas izmitināt bēgļus. Iekšlietu ministrija lēš, ka Latvijā varētu ierasties aptuveni 10 000 personu.

Finansiāls atbalsts Jūlijai Savickai piederošajai "Islande Hotel" nāktu tieši laikā – visas SIA kapitāldaļas 3,314 miljonu eiro vērtībā ir ieķīlātas "SEB bankā". Šogad februārī pārjaunotajā komercķīlā var lūkot, ka “nodrošinātā prasījuma maksimālā summa” sasniedz 5,312 miljonus eiro. Pandēmijas laikā viesnīcai, protams, neko labi nav klājies – 2020. gadā strādāts ar 830 tūkstošu eiro lieliem zaudējumiem, arī apgrozījums no 3,37 miljoniem samazinājies līdz 1,17 miljoniem.

Par turpmāko darbības plānu tagad krietni jādomā arī AS "Latvijas gāze", kam iepriekšējos gados pamatā dabasgāze tika piegādāta no Krievijas. Un Savickis ir "Latvijas gāzes" padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tāpat Savickis ir padomes priekšsēdētājs Rīgas hokeja klubā "Dinamo", kas februāra beigās paziņoja par izstāšanos no visām Kontinentālās hokeja līgas (KHL) struktūrām.

Savickis ir padomes priekšsēdētājs Rīgas hokeja klubā "Dinamo", kas februāra beigās paziņoja par izstāšanos no visām Kontinentālās hokeja līgas (KHL) struktūrām. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Lēmums izstāties no KHL ir pieņemts, tādējādi paužot nepārprotamu kluba vadības nostāju. Šādas militāras un humānas krīzes laikā neredzam nekādu iespēju sadarbībai ar KHL,” paziņojumā citēts kluba padomes priekšsēdētājs Juris Savickis. Rīgas Dinamo ģenerālsponsors ir Krievijas uzņēmums Gazprom Export, un, kāda būs hokejkluba nākotne, šobrīd, šķiet, zināt nevar neviens.

