Rita Ora saņem brāzienu no vecākiem par Covid-19 ierobežojumu ignorēšanu

Dziedātāja Rita Ora saņēmusi rājienu no abiem saviem vecākiem par to, ka ignorējusi valstī noteiktos Covid-19 izplatības ierobežojumus un sarīkojusi slepenu dzimšanas dienas ballīti restorānā 30 cilvēkiem. Lai gan Rita par šo pārkāpumu jau samaksājusi gana lielu soda naudu un publiski atvainojusies, viņu par pārkāpumiem nostrostējuši arī vēl pašas vecāki.

Ritas Oras vecāki Vera un Besniks 2018. gadā. (Foto: Tom Dymond/UNICEF/Shutterstock/ Vida Press)

Dažas dienas pēc tam, kad atklātībā nonāca ziņa, ka Rita sarīkojusi slepenu ballīti, gaismā nācis arī fakts, ka dziedātāja nav ievērojusi pašizolāciju pēc ceļojuma uz Ēģipti, kur viņa sniedza privātu koncertu.

Tagad tiek ziņots, ka Ritas vecākiem – mammai Verai un tētim Besnikam – bijusi stingra un nopietna saruna ar meitu par šiem jautājumiem.

Atklātībā nonākušas paparaci fotogrāfijas, kurās Rita redzama Londonas ielās kopā ar tēti. Abiem ir sejas maskas, kā to prasa jaunie noteikumi.

Rita Ora ar tēti Bresniku pēc publiskās atvainošanās. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)

Kāds paziņa laikrakstam “The Sun” norādījis: “Nesen iesaistījušies arī viņas vecāki un noturējuši stingras pārrunas.”

“Mamma Vera apmeklēja viņu svētdien un pamatīgi sabāra. Pēc tam tētis Besniks uzaicināja viņu ārā garā pastaigā, lai aprunātos par notikušo.”

Ritas Oras mamma Vera pie meitas mājām Londonā. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Vārdā nenosauktais informators apliecina, ka Rita tagad labi apzinās savas kļūdas un ir “dziļi satriekta, ka radījusi tik daudz sāpju un vilšanos saviem faniem, nemaz nerunājot par ģimeni”.

“Viņa ir ļoti tuva ar mammu un tēti un ir ņēmusi vērā viņu ieteikumus.”

Ritas Oras mamma Vera pie meitas mājām Londonā. (Foto: BACKGRID/ Vida Press)

Pēc tam, kad izdevumā “Mail on Sunday” parādījās materiāls, Ritai nācās uzklausīt arī kritiku par to, ka nav ievērojusi 14 dienu pašizolāciju pēc tam, kad atgriezusies no Ēģiptes. 21. novembrī viņa Kairā sniegusi privātu koncertu pieczvaigžņu viesnīcā “W Hotel”.

Publikācijā teikts, ka uzstāšanos klātienē vērojis arī Ēģiptes prezidents Abdelfatāhs es Sīsī.

Viņas ceļojuma laikā spēkā esošā likumdošana noteica, ka pēc atgriešanās ir jāievēro 14 dienu ilga pašizolācija. Rita mājās atlidoja 22. novembrī, bet jau 28. novembrī sarīkoja slepeno dzimšanas dienas ballīti Londonas rietumos esošajā restorānā.

Pēc mediju ziņotā par Ritas ceļojumu, dziedātāja izplatījusi oficiālu paziņojumu, kurā norāda: “Nesen es lidoju uz Ēģipti, lai uzstātos korporatīvā pasākumā privātai firmai, kur mana ceļojuma puse ievēroja protokolu un pie ieejas uzrādīja negatīvus Covid testus, kā to prasīja Ēģiptes varas iestādes.”

“Atgriežoties Lielbritānijā, man vajadzēja sekot valdības ieteikumam un pašizolēties uz prasīto laika posmu.”

“Kā jūs ziniet, es neievēroju valdības ieteikumu un vēlreiz atvainojos, bez jebkādām ierunām.”

“Lai gan es saprotu, ka popzvaigznes atvainošanās vārdiem nav liela svara, īpaši tādai, kas pārkāpusi likumus, kā es, taču domāju, ka daži varētu sekot manam piemēram.”

“Mans vēstījums viņiem ir vienkāršs: lūdzu, nedariet tā. Vainas apziņa un kauns, ar ko es dzīvoju visu šo nedēļu, nav tā vērts.”

“Tā vietā ieklausieties valdības padomos un varonīgajos mediķos, un ievērojiet prasītos drošības noteikumus.”

“Es ceru, kādudien par to atlīdzināt sabiedrībai, kas mani ir tik daudz atbalstījusi gadu gaitā, bet jo īpaši atlīdzināt varonīgajiem mediķiem.”

“Pa to laiku honorāru, ko saņēmu par uzstāšanos Ēģiptē, ziedošu labdarībai. Esiet labāki nekā es un mācieties no manām kļūdām, lai nebūtu pašiem jāgūst smagā mācība uz savas ādas.”