Rita Ora pārkāpj karantīnas noteikumus un nosvin dzimšanas dienu restorānā ar 30 draugiem

Lielbritānijā līdz 2. decembrim noteikta karantīna, kas nozīmē, ka krodziņi, bāri un restorāni ir slēgti apmeklētājiem, lai ieturētos tur klātienē. Kā arī cilvēkiem ir liegts kontaktēties ar citiem ārpus savas mājsaimniecības.

Taču saskaņā ar portāla metro.co.uk rīcībā esošo informāciju dziedātāja Rita Ora savu 30. dzimšanas dienu atzīmējusi kopā ar 30 draugiem restorānā Notinghilā. Draugu lokā bijusi modele Kara Delaviņja, realitātes šova “The Only Way Is Essex” zvaigzne Vass Dž. Morgans, kā arī Ritas māsa Elēna Ora.

Izdevuma “The Sun” rīcībā esot fotogrāfijas, kurās redzams, kā viesi viens pēc otra ierodas “Casa Cruz” restorānā.

Kāds paziņa norisi komentējis sekojoši: “Bija daudz viesu, visi ļoti sapucējušies. Visi kā viens ēkā iegāja pa sētas durvīm, apsargiem cieši uzmanot, lai neviens neieietu pa parādes durvīm.”

“Ballīte ilga līdz pat agrai rīta stundai,” apliecina anonīmais aculiecinieks.

Pie restorāna nofotografētas arī policijas ekipāžas. Policijas pārstāvis laikrakstam “The Sun” apliecinājis, ka kārtības sargi patiešām bijuši izsaukti uz Londonas rietumiem, jo ziņots par Covid-19 ierobežošanas noteikto likumu pārkāpumu.

Restorāna direktors Nikolas Fallovs izteicies, ka tas bijis “pirmais, ko viņš dzirdējis”, ka notikusi dzimšanas dienas ballīte.

Tas noticis pēc tam, kad Rita ieskandinājusi savu dzimšanas dienā, esot mājās, un stāstot faniem, ka gribējusi šajā dienā “sapucēties”, kaut arī šogad nespēj jubileju atzīmēt, kā gribētos.

Savā “Instagram” kontā Rita padalījusies ar fotogrāfiju, kurā nobauda dzimšanas dienas torti. Pie attēliem viņa pierakstījusi: “Es un kūka, un bikses, kurās nespēju pat paelpot. Paldies par jūsu mīlestību. Bija dīvaina sajūta, ka savā dzimšanas dienā nespēj pasākt neko. Atlika vien sapucēties un vienai ēst kūku.”

Rita faniem apsolīja, ka atlikušo jubilejas torti pabeigs nākamajā rītā brokastīs, pusdienās un vakariņās.

Dziedātāja pastāstīja, ka viņas komanda sagādājusi burvību pārsteigumu, samontējot video, kurā viņas ģimene, draugi un paziņas no slavenību aprindām novēl daudz laimes dzimšanas dienā.

Video sveiciena nodošanā piedalījušās tādas superzvaigznes kā Meraija Kerija, Miks Džegers, Maikls Keins, Laionels Ričijs, Andrea Bočelli, Parisa Hiltone, Sems Smits, Kamerona Diaza, Naomi Kempbela, Idriss Elba un citi.