Rita Ora meklē “nejaucēnu, kurš izpļāpājās par nelegālo ballīti”. Viņai taču jāmaksā sods

Hita “I Will Never Let You Down” dziedātāja Rita Ora izplatījusi publisku atvainošanos un samaksājusi 10 000 sterliņu mārciņu lielu soda naudu, ka ir karantīnas laikā pārkāpusi valstī noteiktos ierobežojumus un “pa kluso” Londonas restorānā sapulcējusi aptuveni 30 savus draugus, lai kopā nosvinētu viņas 30. dzimšanas dienu.

Paparaci pieķēruši, kā Rita un viņas draugi sestdienas vakarā ieradušies “Casa Cruz” restorānā Notinghilā, izmantojot ieejai sētas durvis. Fotogrāfi tāpat iemūžinājuši mirkli, kad pie ēdināšanas uzņēmuma ierodas policijas patruļa un kā likuma kalpi staigā gar restorānu, lūkojas logos un cenšas iekļūt telpās.

Kāds no paziņām izteicies, ka Ritai esot savs “spēles plāns”, kā atmaskot nejaucēnu, kurš pēc viņas domām nopludinājis šo informāciju.

“Daži uzticamākie draugi pačukstējuši, ka nodevējs varētu būt kāds no viesu saraksta ar ne pārāk tīru sirdsapziņu vai neieredzēts draugs, kuru neuzaicināja,” laikrakstam “The Sun” izteicies vārdā nenosaukts paziņa.

“Tam bija jāpaliek noslēpumam, taču fakts, ka ieradās policija un fotogrāfi bija informēti par notiekošo, Ritai liek izjust paranoju.”

“Tagad viņa kaldina spēles plānu un izliek slazdus, lai atklātu trauksmes cēlāju, kā to darīja Kolīna Vagatas Kristijas drāmā.”

Ritas Oras pārstāvis portālam metro.co.uk gan norādījis, ka šis stāsts esot neprecīzs un dziedātāju nevienā brīdī nav uztraucis, kurš no paziņu loka nopludinājis informāciju.

Dienā, kad notika ballīte, Lielbritānijā spēkā bija likums, ka restorāni un krodziņi var būt atvērti tikai, lai klienti pasūtītu un paņemtu ēdienu līdzi ņemšanai. Turklāt nē ārā, ne iekštelpās nedrīkstēja pulcēties vienkopus vairāk par sešiem cilvēkiem.

Rita publiski atvainojusies: “Sveiki visiem, es apmeklēju nelielu kopā sanākšanu ar dažiem draugiem, lai nosvinētu savu 30. dzimšanas dienu. Tas bija mirkļa lēmums, ko vadīja kļūdains viedoklis, ka izspruksim no karantīnas un viss būs labi…”

“Es ļoti atvainojos par noteikumu pārkāpšanu un saprotu, ka tas apdraud cilvēkus. Tā bija nopietna un nepiedodama kļūda. Ņemot vērā ierobežojumus, es saprotu, cik bezatbildīga bija šī rīcība un uzņemos pilnu atbildību.”

“Es jūtos īpaši neērti, labi zinot, cik smagi cilvēki ir strādājuši, lai apkarotu šo briesmīgo slimību, un pilnībā apzinoties upurēšanos, ko cilvēki un uzņēmumi darījuši, lai palīdzētu mums visiem būt drošībā. Lai gan tas mani neattaisno, es vēlos no sirds atvainoties.”

Zinātāji teic, ka Rita brīvprātīgi samaksājusi 10 000 sterliņu mārciņu sodu naudu kā labas gribas žestu par noteikumu pārkāpšanu.

Pēc skandāla Rita atsaukusi savu dalību Džonatana Rosa sarunu šovā, kam vajadzēja notikt šonedēļ.