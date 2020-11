“Viss tikai sākas, mūs gaida dižkrīze," - brīdina astrologs Kristaps Baņķis

“Astroloģiski 2020. un 2021. gads ir savstarpēji saistīti – nākamais gads pārņem un attīsta visas šā gada nebūšanas, Žurkas gada medicīniskajai pusei pievienojot vēl pamatīgu artavu Vērša konservatīvā smaguma, resursu nozīmīguma un finanšu nastas,” norāda astrologs, uzsvērdams, ka abi gadi tikai aizsāk piecgades maratonu: “Šobrīd vēl turpināsies #krīze2020, ko jau sākotnēji uztvēru kā attiecināmu uz diviem gadiem – šo un nākamo, bet pēc šā brīža nepārdomātajiem lēmumiem tā pakāpeniski pāraugs dižkrīzē.”

Cik veiksmīgs ir Latvijas stāsts?

“Jau pavasarī cilvēkus brīdināju, ka valdības skandētais “veiksmes stāsts” ir tikai Latvijas horoskopa veiksmīgā perioda, nevis valdības izdarīguma rezultāts. Arī tagad tiek dziedāta tā pati dziesma, tikai nedaudz citā meldiņā, proti, visi iedomājas, ka nu ir sapratuši problēmu, un viņiem liekas, ka visu zina, kas turpmāk sekos. Tā arī ir lielākā kļūda – nesaprast, ka uz laikmeta sliekšņa, kas startē 21. decembrī, laiks ir mainīgs, globālās variācijas tikai iztausta “vārgākos posmus”, bet problēmas būs pārsteidzoši citādas, nekā tās savās iedomās sagaidām. Vecie priekšstati totāli nestrādās! Jā, Covid-19 sāga turpināsies, bet tās izpausmes būs būtiski atšķirīgas. Mutējošas. Hibrīdas. Pārsteidzošas,” uzsver Kristaps Baņķis.

Astrologs vērš uzmanību, ka Latvija šogad astroloģiski atradās vieglākā pozīcijā, tāpēc globālā krīze mūs “ķēra” mazāk un tā pa īstam sāk “ķert” tikai šobrīd. “Tieši tāpēc, atšķirībā no citiem gadiem, Superhoroskopi.lv projektā ietverta atsevišķa sadaļa – nākamā gada prognoze tieši Latvijas valstij, jo horoskops, jāatzīst, ir diezgan dramatisks, ar daudz nopietnākām nebūšanām un trim kritiskiem periodiem, ko piedzīvosim nākamajā gadā. Nekāds mākslīgais burbulis te nelīdzēs, bet informācija, kas liekama aiz auss it visiem, – no šā gada 18. novembra līdz gada beigām ir labs, uz rīcību orientēts Superlaiks Latvijai, lai iestartētu jaunas kārtības un restartētu esošās, bet šobrīd neejošās kārtības. Tāpēc vēl ir laiks atjēgties un rīkoties kā valstiskā mērogā, tā katram individuāli, nevis pasīvi palikt malā un pēc tam visu nākamo gadu čīkstēt par to, kur nu esam nonākuši."

Astrologam ir arī kāds pozitīvs vēstījums par nākamo gadu. “Īpašais planetārais stāvoklis, kad faktiski visa gada garumā vairums planētu atradīsies vienā zodiaka zīmē, norāda arī uz spēcīgu savas horoskopa zīmes pārstāvju dzimšanu.

Prognozēju un reizē iepriecinu topošās māmiņas un visus bēbīšu gaidītājus – jums var stipri paveikties, jo nākamgad noteiktos periodos dzims tā sauktie karaliskie bērni!

Tā ka sagatavojieties laikus to īpašajai sagaidīšanai un noteikti iepazīstiet viņu spēcīgo dabu, lai zinātu, ar ko pašiem būs darīšana,” aicina Baņķis.

Pareģojumi 2021. gadam no Superhoroskopi.lv

• Karaliskais planētu savienojums paredz būtiskus notikumus. Īpaši aktīviem cilvēkiem tas dos stāvokļa uzlabošanos, bet patērētāju domāšana (tērēt, patērēt; darbs–lielveikals–mājas) piedzīvos fiasko.

• Rietumiem nebūs lielas idejas, kurai sekot cilvēkiem, tas veicinās Austrumu ideju renesansi, kā arī ideju radikalizēšanos. Reliģijas krīze.

• Politikā dominēs godīgo (vai tiešām godīgo?!) leļļu teātra aukliņās raustīto aktieru blice.

• Uzurpēsies administratīva komandējoša pārvalde, jo ierēdņi maksimāli centīsies parādīt savu lietderību un būs pārspīlēti burta kalpi.

• Lielu lomu globālpolitikā sāks spēlēt Francija, dzims jauni “napoleoniskie plāni” citādi apvienot Eiropu.

• Dominēs militārie konflikti un kareivīga politika. Valstu dalīšanās! Nemieri. Karadarbības. Vecu konfliktu atjaunošanās.

• Taisnīguma politika piedzīvos komunistisku saukļu renesansi un vēlmi atņemt un sadalīt tiem, kam ir. Vienīgi to īstenos citi – tie, kam jau ir. Konkurences kari.

• Tauta to visu pārdzīvos un šausmināsies vēl trakāk, jo Vērsim nav kauna un muti tas neturēs. Piedzīvosim visādus publiskos elles lokus.

• Sabiedrībā informācijas plūsma būs vēl neskaidrāka un atšķirīgāka, tamdēļ jāizstrādā savs ziņu siets, kam ticēt un no kā iespaidoties. Pieaugs interese par zinātni, un zinātnieki liks par sevi runāt.

• 2021. gads ir mainīgu revolūciju gads, gaidāmi būtiski politiski nemieri. Daudz publisku runu un maz darīšanas. Vidutāju un starpnieku laiks.

• Ar dabu saistāmu sociālu nemieru un pašas dabas nemierīgs gads.

• Uzņēmējdarbībā būtiskas pārmaiņas skars ar loģistiku un transportu saistītas nozares. Pieaugs neapmierinātība ar satiksmi. Gaidāma auto industrijas krīze un jauni attīstības meklējumi, lai uzturētu uzpūsto cenu.

• Attiecībā uz nodokļiem pavisam skaidra ir to “saskaldīšana”, kā arī vāji mēģinājumi tos izskaidrot sabiedrībai. Valstij vajag naudu! To arī pūlēsies paņemt.

• Peļņa no neražojošā kapitāla ir lielāka nekā no ražojošā. Kāds, izīrējot dzīvokli, pelnīs vairāk, nekā kāds ar rūpniecisko mazo biznesu. Un tas, kurš strādās ar rokām, ar katru dienu kļūs nabagāks…

• Vidusslānis eksistēs patērētājkultūrā, ik pa laikam pievelkot jostu, atlaižot, bet spriedze, ka par to pašu var dabūt arvien mazāk – apdalījuma sajūta –, pieaugs. Tas ģenerēs sociāldemokrātisku un nacionālu ideju atbalstu par kolektīvu atbildību un autoritāru stingro roku.

• Izteikti bagātajiem – lielāka ietekme uz procesiem un varas koncentrēšanās rokās.

• Akciju, monetārās sistēmas, bankas fiktīvās darbības. Viens no krīžu iemesliem būs arī naudas iemaksu/izmaksu ierobežošana. Jārēķinās, ka arvien vairāk notiks valsts un banku finanšu autoritārisms jeb tavu līdzekļu kontrolēšana un ierobežošana.

• Arvien lielāku lomu spēlēs integratīvas mācības, kas apvieno vairākas zināšanu sistēmas. Vairs nebūs populāri vienas profesijas pārstāvji, ja vien nebūs padziļināti apguvuši specifiskas zināšanas vai sintezējuši divus atšķirīgus virzienus, piemēram, ekonomika plus kultūra.

• Par savu vietu droši varēs būt tikai elastīgākie, prasmīgākie.

• Resursi koncentrēsies maksimāli lielo tirgus spēlētāju rokās, bet mazajiem uzņēmējiem vajadzēs meklēt arvien specifiskākas nišas, ko nenosedz lielās ķēdes un tīkli.

• Jauni “spēlētāji” tirgū neienāks vai ātri ieskries un izskries. Starpniekiem un spekulantiem ar laiku pienāks grūti laiki, jo cilvēki arvien vairāk meklēs tiešo pieeju ražotājiem. Veidosies nestandarta ražotņu pieaugums, kur jau atkal vajadzīgi darbinieki ar specifiskām zināšanām. No visa jaunā apguves neizmukt.

• Novērosim arī tendenci, kad, piemēram, uzņēmēji kļūst par māksliniekiem, bet mākslinieki – par uzņēmējiem.

• Šā laika pamatiezīme: vienalga kādas jomas ilgtermiņa profesionālis tu esi, nevarēsi būt drošs par savu darbavietu. Īpaši, ja strādā tajā vairāk nekā desmit gadu.

• Kavēti maksājumi būs vispārēja sērga.

• Koncerni pārvaldīs pasauli, cīnoties par varas sadali ar valdībām, bieži vien vienojoties ar pastāvošo iekārtu opozīcijām. Pie varas var nonākt nejauši cilvēki.

• Nabaga lauksaimnieki… dabas stihijas, tehnika lūzīs, cenas svārstīsies, kaitēkļi savairosies, neskaidra finanšu plūsma, aizkavēti maksājumi…

• Var parādīties ziņas par dabas resursu trūkumu, beigšanos. Resursu trūkumi biznesā.

Kam pievērst lielāku uzmanību

• Domā, kāda ir tava ekonomiskā ievainojamība! Kas tevi padara atkarīgu no naudas plūsmas, kā šo atkarību mazināt – optimizē, pārkārto, slēdz līgumus, kuri tev izteikti izdevīgi un paredz no tevis mainīgus nosacījumus, bet no partneriem – stabilus.

• Tehnikas, tehnoloģijas un elektronikas milzu iespēju bums ir neizbēgams; apgūsti jauno tehniku un pats aktīvi interesējies par jaunajām tehnoloģijām, jo tādējādi ieekonomēsi līdzekļus.

• Rūpējies par savu datu drošību, jo sensitīva datu apstrāde, uzglabāšana un rezervju kopiju u. tml. veidošana var izrādīties izšķirošs faktors.

• Attiecībās vajadzētu izvēlēties elastīgus risinājumus un primāri palikt partnerībā, sarežģītākajos variantos izvēloties nelielu atelpu, bet šķiršanos – tikai radikālos gadījumos.

• Būvniecībā jāorientējas uz ekonomiskiem variantiem, kas paredz arvien lielāku elastību pret ienākošo tehnikas modernizāciju. Jāparedz lielāka mobilitāte, tāpēc nopietna ģimenes mājokļa izveide (ar hipotēku) ir reāls drauds nākotnes iespējām, ja tas nav pārdomātākais risinājums.

• Bankām nāk grūti laiki. Izvērtē katras bankas iespējas tieši tev un sadali riskus uz vismaz pāris bankām.

• Progresu virzīs lielie koncerni un lielie lokālā tirgus spēlētāji. Mazais bizness patukšajā Latvijā tikai epizodiski nostrādās, proti, ja šogad gadatirgū ar kādu preci biji topā un uz izķeršanu, nākamajā gadatirgū būsi šokā – cik stipri interese mazinājusies. Meklē arvien jaunas nišas. Vecie laiki, kad viss rullēja uz vairākiem gadiem, ir pagājuši!

• Ar laiku tirgū plaši parādīsies pašapkalpošanās un bartersistēmas – varbūt tev arī ir kas padomā.

• Ekonomiskās pārmaiņas būs bezgalīgais stāsts, turklāt 99 % neveiksmīgas! Stabilitātes nebūs! Biznesā grūtības būs no tā, ka nemitīgi tiek mainīti nosacījumi – kas kļūs par normu! Mainīsies izpratne par biznesa stilu un formu. Daudzi uzņēmēji no birojiem pārcelsies uz mājas ofisiem (kaut kā jau tās lielās mājas ir jāiedzīvina). Īres tirgus kļūs ļoti rentabls, jo cilvēki netieksies dzīvot vienā vietā (īpaši gados jaunie) – nobāzēties hipotekāros kredītos.

• Biznesā notiks paaudžu maiņa, jo daudzi 50./60. gados dzimušie vēlēsies biznesu nodot 80./90. gados dzimušajiem, kas lielākoties notiks problemātiski. Simbolizējot visa šā laika devīze ir: vecie pret jaunajiem / tēvi pret dēliem – un otrādi.

• Skaties globāli un uz ārzemēm. Latvijā reti kura lieta ienāk pirmā, parasti kas tāds jau pāris gadu veiksmīgi darbojas kaut kur citur. Apzini, novērs kļūdas un ievies. Izvērtē tirgu kritiski. Nesapņo. Neuzdod vēlamo par esošo. Labā ziņa, Latvijā produkti un pakalpojumi latviešu inertās dabas dēļ parasti noturas ilgāk nekā citviet. Mēs neesam lieli eksperimentētāji – konservatīvi. Tie, kas dzimuši pēc 1991. gada, ir citas raudzes – mainīgo interešu.

• Drošība, aizsardzība, apdrošināšana – svarīgi.

• Vienalga ko darītu – tirgotu, ražotu ēdienus, dizaina preces –, piesintezē tam klāt kādas citas sfēras akcentus. Un lielu uzmanību pievērs soctīklu mārketingam ar oriģinālu pieeju.

• Labklājība ir mānīga! Vajag atteikties no liekā – maksimāla bezatkritumu dzīve.

• Uzņēmēj, veselīgs dzīvesveids ir arī tavs biznesa veidošanas stils. Rūpējies par sevi! Profilakse ir grūtāka, bet lētāka, piemēram, garas pastaigas un skriešana, veselīgāka, kontrolētāka ēšana faktiski nemaksā neko.

• Interesējies par mākslu un kino, jo tur parādīsies jauni vizionāri pasaules redzējumi. Atbalsti radošos un mākslas cilvēkus, kuriem līdzekļu būs arvien mazāk, bet kuri var palīdzēt.