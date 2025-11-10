Siliņa publiski kaunina ministrus, kas neierodas uz svarīgu sēdi. Soctīklotāji nikni - "Atlaidiet vai atkāpieties no amata pati, ja nespējat vadīt valdību!"
Ministru prezidente Evika Siliņa šodien sociālajā tīklā "X" pauda kritiku par vairāku ministru, īpaši zemkopības un ekonomikas ministru, nepiedalīšanos diskusijā par Eiropas Savienības nākamo daudzgadu budžetu.
Premjere savā ierakstā norādīja, ka ar ministriem diskutēts par to, "kā visefektīvāk aizstāvēt Latvijas pozīcijas un intereses, kā arī kā mērķtiecīgāk ieguldīt Eiropas Savienības (ES) finansējumu valsts attīstībā".
Šodien ar ministriem diskutējam par Eiropas Savienības nākamo daudzgadu budžetu (MFF), kā visefektīvāk aizstāvēt Latvijas pozīcijas un intereses, kā arī kā mērķtiecīgāk ieguldīt ES finansējumu valsts attīstībā.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) November 10, 2025
Diemžēl šajā nozīmīgajā diskusijā nepiedalās vairāki ministri,… pic.twitter.com/a0D1OenFSz
"Diemžēl šajā nozīmīgajā diskusijā nepiedalās vairāki ministri, tostarp arī zemkopības un ekonomikas ministri," raksta Siliņa. Viņa uzsvēra, ka "tās ir amatpersonas, kurām uzticēta Latvijas lauksaimnieku un uzņēmēju interešu pārstāvība ES līmenī".
Ministru prezidente pauda viedokli, ka "nozarēm ir pamats prasīt sevi pārstāvošiem ministriem paskaidrojumu".
Taču Siliņas publiski kritizētie zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) un ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) nav bijuši vienīgie valdības locekļi, kas nav piedalījušies minētajā diskusijā.
Sēdē, iespējams, nav bijuši klāt arī vairāki pašas premjeres pārstāvētās apvienības "Jaunā Vienotība" (JV) ministri, tostarp tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV), veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) un iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Siliņas ieraksts platformā "X" izraisījis arī plašāku rezonansi sociālo tīklu lietotāju vidū. Vairāki komentētāji vērsa uzmanību uz to, ka premjere publiski izvēlējusies kritizēt tikai koalīcijas partneru (ZZS) ministrus, lai gan diskusijā, acīmredzot, nav piedalījušies arī viņas pašas partijas biedri.
Kas vada un ir atbildīgs par Ministru kabineta darbu? Nozares vai Ministru prezidents? pic.twitter.com/ftEF3RMm1m— Valdis Vanags (@wannax_j) November 10, 2025
Ja ministri nenāk uz sanāksmēm (nerespektē premjeru) un Saeimā vairs nav vairākuma, civilizētās valstīs premjeri demisionē. Nevis čīkst soctīklos.— Ilze (@Jenotsons) November 10, 2025
Daļa komentētāju pauda neizpratni, kāpēc valdības vadītāja izvēlas šādus jautājumus risināt publiski, nevis valdības iekšienē, savukārt citi komentāros pauda kritiku pašai Siliņai par valdības darba organizāciju.
Nu par šādu uzmetienu ir jāatlaiž tos ministrus. Vane?— Pjotrs Poļikarpovs (@p_polikarpovs) November 10, 2025
Brūk tā izcilā valdība! Sasauc žurnālistus un nobar tos ministrus! Esi boss!— Guntis (@Guntis63) November 10, 2025
Nu tad atlaidiet viņus vai arī atkāpjaties no amata pati ja nespējat vadīt valdību..— Jānis (@lietotajvardsj) November 10, 2025