"Ryanair" paziņo par būtiskām izmaiņām lidojuma noteikumos, kas stāsies spēkā trešdien
Īrijas zemo cenu aviokompānija "Ryanair" paziņojusi, ka no trešdienas pasažieri vairs nevarēs izmantot papīra iekāpšanas kartes.
Tā vietā ceļotājiem turpmāk būs jāizmanto lidsabiedrības lietotnē iegūtas digitālās iekāpšanas kartes. Šādas izmaiņas esot saistītas ar lidsabiedrības digitālo stratēģiju, un to mērķis ir vienkāršot pasažieru reģistrēšanos, vienlaikus samazinot uz vidi radīto ietekmi. "Ryanair" norāda, ka šāda iniciatīva varētu samazināt papīra atkritumus par 300 tonnām gadā.
Pasažieri, kuri ignorēs atgādinājumus par reģistrēšanos tiešsaistē, varēs saņemt izdrukātas iekāpšanas kartas lidostā par maksu, kas svārstās no 30 eiro Spānijā un 40 eiro Austrijā līdz 55 eiro citviet Eiropās Savienībā un Lielbritānijā.
Aviokomopānijas vadītājs Maikls O'Līrijs sagaida, ka sākotnēji varētu rasties kādas problēmas, taču intervijā britu laikrakstam "Independent" viņš sacīja, ka "Ryanair" lietotni jau izmanto vairāk nekā 80% lidsabiedrības klientu.
"Ryanair" skaidro, ka gadījumā, ja viedtālrunis tiek pazaudēts vai izlādējas tā akumulators, pasažieri varēs saņemt bezmaksas iekāpšanas karti lidostā pirms drošības pārbaudes, bet, ja problēma radīsies pēc drošības pārbaudes, pasažieru informācija jau būs "Ryanair" sistēmā, un darbinieki viņiem palīdzēs. Taču aviokompānija uzsver, ka ceļotājiem pirms lidojuma obligāti jāreģistējas tiešsaistē.