Karosta pārsteidz Liepājas viesus ar smalkām pazemes vakariņām

Pasākumā cilvēki varēja baudīt īpašas, estētiski un neparasti noformētas sešu kārtu vakariņas, kur par Liepāju stāstīja šīs pilsētas laiks, vietas, garšas un niansētas smaržas. Notikums iztika bez vakara vadītāja, tomēr galvenajās lomās iejutās viesi paši – jo vairāk katrs iesaistījās, jo vairāk spēja izbaudīt īsto Liepājas garšu.

Foto: Publicitātes foto

Vakariņās piedalījās tādi sabiedrībā zināmi cilvēki kā interjera arhitekte Evija Ķirsone, māksliniece Ieva Bondare, žurnālisti un pasākumu vadītāji Lelde un Aivis Ceriņi, aktrise Karīna Tatarinova un citi.

Foto: Publicitātes foto

“Pasākums bija ne tikai garšas, bet arī vizuāls baudījums. Bija brīnišķīgi svinēt dzīvi vietā, kura celta daudz drūmākiem mērķiem. Klausīties mākslinieciskā ekskursijā pa Liepājas ielām un baudīt labu ēdienu – īsts piedzīvojums, kura dēļ noteikti vērts ierasties no citām Latvijas pusēm,” saka kūku meistare Anna Birmane (Anna Panna).

Foto: Publicitātes foto

Žurnālists Aivis Ceriņš papildina, sakot, ka “notikums ir piedzīvojums acīm, ausīm un garšu kārpiņām”.

“Liepāja ar katru gadu kļūst arvien pievilcīgāka cilvēkiem, kuri vēlas atjaunoties un pozitīvi uzlādēties. Karosta savukārt ir zināma, tomēr līdz galam neatklāta un nenovērtēta vieta mūsu pilsētā. Iesaku apmeklēt nākamās vakariņas – to laikā klātesošajiem būs iespēja sajust Liepāju citādāku, nekā ierasts,” pasākuma idejas autors Ritvars Embrekts, radošās apvienības “Šarmants” vadītājs. Scenārija autore Maija Kalniņa savukārt saka: “Liepāju nevar izstāstīt. To var sadzirdēt. To var sajust. To var izgaršot. Liepāja ir mīlestība. Kur savējie tiekas, lai piedzimtu bezgalība.”

Foto: Publicitātes foto

Pirmie vakariņu seansi paredzēti 7., 12. un 15. augustā. Vietu skaits ierobežots. Biļetes iepriekšpārdošanā no 30. jūlija vietnē sajutiliepajasgarsu.lv.