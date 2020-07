30. jūlija jubilāri un notikumi Latvijā un pasaulē

Jubilāri Latvijā

1988. gadā Viktors Širokijs - galda tenisists.

1984. gadā Anda Eibele – basketboliste.

1980. gadā Viktors Morozs – futbolists.

Jubilāri pasaulē

1981. gadā Nikijs Heidens - amerikāņu motosportists.

1974. gadā Hilarija Svonka - amerikāņu aktrise, divu "Oskaru" un divu "Zelta globusu" ieguvēja.

1971. gadā Toms Grīns - kanādiešu komiķis un aktieris.

1970. gadā Kristofers Nolans - britu kinorežisors.

1968. gadā Roberts Kožeņovskis - poļu soļotājs.

1964. gadā Jirgens Klinsmans - vācu futbolists un treneris, 1990. gada Pasaules kausa ieguvējs, 1996. gada Eiropas čempions, 1988. gada olimpisko spēļu bronzas medaļas laureāts.

1964. gadā Vivika Foksa - amerikāņu aktrise un producente.

1963. gadā Lisa Kudrova - amerikāņu aktrise, "Emmy" balvas ieguvēja.

1963. gadā Kriss Malins - amerikāņu basketbolists, divkārtējs olimpiskais čempions un pieckārtējs NBA "Visu zvaigžņu spēles" dalībnieks, NBA kluba "Warriors" bijušais viceprezidents.

1961. gadā Lorenss Fišbērns - amerikāņu aktieris, divu "Emmy" balvu ieguvējs.

1958. gadā Keita Buša - britu mūziķe.

1950. gadā Frenks Stallone - amerikāņu aktieris, ģitārists un dziedātājs.

1948. gadā Žans Reno - franču aktieris.

1947. gadā Arnolds Švarcenegers - Austrijā dzimis aktieris, "Zelta globusa" un "Emmy" ieguvējs, bijušais Kalifornijas štata gubernators.

1940. gadā Pets Sinklērs - britu uzņēmējs.

1939. gadā Pīters Bogdanovičs - amerikāņu filmu režisors.

1937. gadā Keidzo Obuči - Japānas premjerministrs (miris 2000.gadā).

1936. gadā Badijs Gajs - amerikāņu ģitārists un dziedātājs, piecu "Grammy" balvu ieguvējs.

1898. gadās Henrijs Mūrs - angļu skulptors (miris 1986.gadā).

1893. gadā Fatima Džina - Pakistānas "Nācijas māte" (mirusi 1967.gadā).

1889. gadā Vladimirs Zvorikins - krievu fiziķis (miris 1982.gadā).

1863. gadā Henrijs Fords - amerikāņu rūpnieks (miris 1947.gadā).

1855. gadā Georgs Vilhelms fon Sīmenss - vācu rūpnieks (miris 1919.gadā).

1818. gadā Emīlija Bronte - angļu rakstniece (mirusi 1848.gadā).

1549. gadā Ferdinando I de Mediči - Toskānas lielhercogs (miris 1609.gadā).

1511. gadā Džordžo Vasari - itāļu gleznotājs un arhitekts (miris 1574.gadā).

Notikumi Latvijā

2004. gadā tradicionālajā bruņurupuču celšanā un nešanā Latvijas spēkavīrs Raimonds Bergmanis uzstāda jaunu rekordu, paceļot 104,1 kilogramu smagu Galapagu bruņurupuci. Kopumā viņš 30.jūlijā pacēla 385,5 kilogramus.

2004. gadā Rīgas muitas reģionālās iestādes direktors Andis Drulle tiek pārcelts Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Galvenās muitas pārvaldes direktora un VID ģenerāldirektora pirmā vietnieka amatā.

2004. gadā Babītes pagastā, šosejas Rīga-Liepāja 2,3.kilometrā, tiek atklāta dzīvnieku kapsēta "Citi medību lauki", ko apsaimnieko SIA "SIA 1960".

2003. gadā uz pirmo sēdi pulcējas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Projekta īstenošanas uzraudzības padome. Padome atzīst, ka bibliotēkas būvniecību joprojām kavē nesakārtotais zemes jautājums.

2002. gadā Ministru kabinets otro reizi pieņem lēmumu, ka iepriekš izsludinātais konkurss par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu ir beidzies bez rezultāta. Līdz ar to netiek lemts par konkursa komisijas izvirzītā pretendenta - Drošības policijas priekšnieka vietnieka Didža Šmitiņa - apstiprināšanu šajā amatā.

2002. gadā Siguldā tiekas Baltijas valstu lauksaimniecības ministriju valsts sekretāri, lai apspriestu ar iestāšanos Eiropas Savienībā saistītus jautājumus.

2002. gadā Privatizācijas aģentūras valde pieņem lēmumu uzskatīt valsts uzņēmuma viesnīcas "Latvija" privatizāciju par pabeigtu. Viesnīca atrodas Rīgā, Elizabetes ielā 55 un Baznīcas ielā 4a.

2001. gadā notiek Saeimas svinīgā sēde, kas veltīta konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas 10.gadadienai.

2001. gadā Latvijas Pensionāru federācijas dome nolemj, ka Vislatvijas pensionāru mītiņu varētu organizēt 28.septembrī un tas varētu notikt Doma laukumā. Vislatvijas pensionāru mītiņa vietā 28.septembrī notiek visas Latvijas pensionāru sanāksme.

2000. gadā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga uzturas vizītē Čehijā.

1999. gadā Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga darba vizītē apmeklē Sarajevu, lai piedalītos sanāksmē, kurā Eiropas Savienības dalībvalstis un Balkānu reģiona valstis paraksta Stabilitātes paktu, lai veicinātu stabilitātes nodrošināšanu Dienvidaustrumeiropas valstīs.

1999. gadā Rīgas apgabaltiesa atzīst banku "Land" par likvidējamu.

1998. gadā Madonā tiek atklāta latviešu mūzikas nedēļa "Madonas vasara", kuras laikā katru vakaru notiek Madonas mūzikas skolas esošo un bijušo audzēkņu koncerti.

1998. gadā tiek atklāta Terehovas muitas kontroles punkta galvenā ēka un nodota pirmā būvdarbu kārta.

1980. gadā basketboliste Uļjana Semjonova, kura XXII olimpiādes spēlēs Maskavā spēlē PSRS sastāvā, iegūst olimpisko zelta medaļu. Sportiste šajās sacensībās piedalījās sešās spēlēs un guva 131 punktu, tādējādi kļūstot par turnīra rezultatīvāko spēlētāju.

1976. gadā XXI olimpiādes spēlēs Monreālā Pāvels Seļivanovs PSRS volejbola izlases sastāvā iegūst sudraba medaļu.

1529. gadā arhibīskaps Tomass un Rīgas pilnvarotais rātes sekretārs Johans Lomillers Lībekā noslēdz līgumu, kam jāregulē abu pušu savstarpējās attiecības turpmākajos sešos gados. Līgumā no Tomasa puses tiek pausta gatavība atļaut Rīgā sludināt Lutera mācību, bet no pilsētas puses - gatavība atteikties no arhibīskapam atņemtajiem īpašumiem.

Notikumi pasaulē

2007. gadā 94 gadu vecumā mirst itāliešu kinorežisors Mikelandželo Antonioni.

2007. gadā 89 gadu vecumā mirst zviedru kinorežisors Ingmars Bergmans.

2006. gadā Izraēlas gaisa spēku triecienā kādai ēkai Libānas pilsētā Kanā tiek nogalināti vismaz 28 libāņi, ieskaitot 16 bērnus.

2006. gadā BBC demonstrē pasaulē ilgākā mūzikas šova "Top Of The Pops" pēdējo raidījumu. Šovs tika raidīts 42 gadus.

2003. gadā "Sarsfest" koncertu Toronto apmeklē 490 000 cilvēku. Koncertāuzstājas "The Rolling Stones", "AC/DC", "Rush", "The Tea Party" un 12 citas grupas.

2002. gadā Ruandas un Kongo Demokrātiskās Republikas prezidenti paraksta miera līgumu, lai izbeigtu karu.

2001. gadā Kanāda kļūst par pasaulē pirmo valsti, kas atļauj neārstējamislimiem pacientiem audzēt un lietot pašu izaudzētu marihuānu.

1999. gadā ASV armija oficiāli izbeidz Panamas operācijas, pametot savu bāzi Panamas kanāla krastos, kur tā atradās gandrīz gadsimtu.

1998. gadā Mjanmas hunta piespiedu kārtā izbeidz opozīcijas līderes Aunas San Su Čži protesta akciju.

1997. gadā divi arābu teroristi pašnāvnieki bumbas sprādzienā nogalina 18 cilvēkus pārpildītā Jeruzalemes tirgū. Vismaz 170 cilvēki tiek ievainoti.

1993. gadā Bosnijas musulmaņi, serbi un horvāti Ženēvas miera sarunās vienojas izveidot trīs etnisko republiku jaunu savienību.1990. gadā īru republikāņu kaujinieku sarīkotā sprādzienā tiek nogalināts britukonservatīvo deputāts un premjerministres Mārgaretas Tečeras tuvs palīgs Ians Govs.

1989. gadā no Polijas Komunistiskās partijas līdera amata atkāpjas ģenerālis Vojcehs Jaruzeļskis.

1980. gadā Vanuatu iegūst neatkarību.

1975. gadā Helsinkos tiek atklāta Eiropas drošības konference, kurā piedalās 35nāciju līderi, arī ASV prezidents Džeralds Fords un padomju līderis Leonīds Brežņevs.

1974. gadā ASV prezidents Ričards Niksons, pakļaujoties Augstākās tiesas spriedumam, nodod izmeklētājiem Baltā nama 64 audioierakstus Votergeitas skandāla izmeklēšanas lietā.

1974. gadā Grieķijas, Turcijas un Lielbritānijas ārlietu ministri paraksta miera līgumu Kipras krīzes atrisināšanai.

1971. gadā amerikāņu kosmosa kuģa "Apollo 15" apkalpes locekļi Deivids Skots un Džeimss Ērvins nolaižas uz Mēness.

1971. gadā gaisā virs Japānas saduras pasažieru lidmašīna "Boeing 727" un gaisa spēku iznīcinātājs, nogalinot 162 cilvēkus.

1966. gadā Anglijas izlase Vemblija stadionā ar 4:2 sakauj Rietumvāciju un vienīgo reizi izcīna Pasaules kausu futbolā.

1956. gadā ASV prezidents Dvaits Eizenhauers paraksta Kongresa rezolūciju, frāzi "In God We Trust" ("Mēs ticam Dievam") apstiprinot par ASV nacionālo moto.

1954. gadā Elviss Preslijs pirmo reizi uzstājas publikas priekšā.

1945. gadā Japānas zemūdene nogremdē ASV kuģi "Indianapolis", nogalinot vairāk nekā 800 cilvēkus.

1936. gadā amerikāņu rakstniece Margarēta Mičela kinostudijai MGM pārdot "Vējiem līdzi" ekranizācijas tiesības.

1932. gadā notiek Volta Disneja pirmās krāsainās animācijas filmas "Flowers and Trees" pirmizrāde. Tā ir arī pirmā animācijas filma, kas iegūst "Oskara" balvu.

1930. gadā Urugvaja uzvar pirmajā Pasaules kausa izcīņā futbolā.

1912. gadā mirst Japānas imperators Meidzi, kura vietā stājas Josihito. Meidzivaldīšanas laikā Japāna no feodālas izolētas valsts kļuva par vienu nomūsdienu pasaules attīstītākajām lielvarām.

1898. gadā mirst Vācijas kanclers Otto fon Bismarks.

1756. gadā arhitekts Bartolomeo Rastrelli iepazīstina Krievijas carieni Elizabeti un viņas galmu ar jaunuzbūvēto Katrīnas pili.

1629. gadā zemestrīcē Itālijas pilsētā Neapolē iet bojā 10 000 cilvēku.

762. gadā Kalifs Abu Džfars al Mansūrs dibina Bagdādi.