Pašpasludinātas zvaigznes sačakarē tirgu - Indra Salceviča un Jaroslavs Barišņikovs velta skarbus vārdus influenceru aprindām

„Atsekojiet "Instagram" cilvēkiem, kuri liek jums justies slikti! Atsekojiet no tā, kas iedzen kompleksos! Iedvesmojieties pašas no sevis! Pēdējo piecu gadu laikā nekas nav mainījies. Un, ja arī Tu kādreiz pieķer sevi pie domas – neesmu pietiekami laba –, kā es sevi pirms pieciem gadiem, nostājies pie spoguļa... paskaties uz sevi. Jā, neesi tuvu kultivētajam ideālam. Nu un? Za to, tīri nečevo! Kā domāsi, tā dzīvosi, un dzīvot vajag skaisti, tāpat kā domāt!” vēstīts vienā no Indras Salcevičas ierakstiem. (Foto: no privātā arhīva)