Margarita Vilcāne aprūpes namā drūmām domām neļaujas

Ņemot vērā, ka gados veci cilvēki ir Covid-19 riska grupā, visos valsts sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas centros ir noteikta stingra karantīna. Vilcāne to apstiprina: „Dzīvojam dziļā izolācijā. Ciemos neviens nevar nākt. Pastaigās gan tiekam – īpašā iekšpagalmā. Protams, ne visi tajās dodas. Te arī cilvēki ir dažādi. Dažiem ir grūtības pārvietoties, daži ir uz gultas…” Uz jautājumu, kas viņu šajā laikā emocionāli stiprina, Vilcāne nedomājot atbild: „Mana profesija ir iemācījusi no visa abstrahēties, un es to protu aizvien. Esmu pašpietiekama. Man nevienu nevajag. Arī drūmām domām neļauju piezagties. Vajag tik sākt domāt un bēdāties, tad tām būs vaļa. Es neļaujos.”

Lielākais prieka avots Margaritai ir dēls Andris Vilcāns, kas šobrīd netiekot apraudzīt māmuļu klātienē, bet vairākas reizes dienā piezvanot gan. Viņas dēla ģimene jau vairākus gadus dzīvo ASV, un senāk Margarita regulāri pie viņiem ciemojās. Kā atklāj dziedātāja, šobrīd dēls uzturas Latvijā, jo pandēmijas dēļ nav paspējis atgriezties ASV. „Ar dēlu man ir vislabākās attiecības. Viņš mani ir atbalstījis vienmēr, visu savu mūžu,” uzsver Vilcāne.

Arī aprūpes namā būdama, dziedātāja, protams, seko līdzi notikumiem pasaulē un Latvijā. „Sajūta par to, kas notiek, ir drausmīga, bet nedrīkst ļauties ļaunām domām. Es savu laiku labprātāk aizpildu, lasot labas grāmatas. Cenšos dzīvot bez satraukumiem,” par dzīvi prestižajā aprūpes namā stāsta Vilcāne. Vaicāta, vai grasās kādreiz atgriezties savā dzīvesvietā, viņa nosaka: „To rādīs dzīve. Es par to nedomāju. Šodien spīd saule, rokas, kājas kustas, viss ir labi. Pārējo rādīs laiks...”

Dziedātājai Margaritai Vilcānei, kurai pērn decembrī bija 79. dzimšanas diena, viss aizgājušais gads aizritēja smagu pārbaudījumu un izturības zīmē. 2019. gada janvārī māksliniece krita un nonāca slimnīcā lauztas gūžas dēļ, un mēnešiem ilgi nespēja normāli pārvietoties. Taču pēc tam vairākus mēnešus teju diendienā devās uz slimnīcu, kur smagas slimības dēļ ārstējās viņas mīļotais vīrs Jurijs. Savukārt pagājušos Ziemassvētkus un 2020. gada atnākšanu Margarita sagaidīja Paula Stradiņa slimnīcas Neiroloģijas nodaļā, kur tika nogādāta, jo pārdzīvojumi par mīļoto cilvēku, kas nu jau ir viņsaulē, bija atstājuši sekas arī pašas veselībā. Un īsi pēc tam viņa uzsāka dzīvi elitārā aprūpes namā, kurā uzturas aizvien.

Citas ziņas lasiet žurnāla "Kas Jauns" dubultnumurā!