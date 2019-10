Katru dienu ēst vienu un to pašu - tā dara šie 13 pasaulē zināmie cilvēki

Eva Mendesa

2017. gada aprīlī intervijā žurnālam „Shape” aktrise Eva Mendesa pastāstīja: „Es parasti dienu sāku ar olu. Manuprāt, tās ir kā burvju līdzeklis – no tām var tik daudz ko pagatavot. Parasti es izvēlos pašu vienkāršāko un brokastīs ēdu omleti un gabaliņu „Ezekiel” tostermaizes. Pusdienās man parasti ir lasis un rīsi vai kvinoja. Es cenšos ēdienkartē iekļaut arī salātus. To pašu ēdu arī vakariņās. Šajā ziņā esmu tradīciju cienītāja. Man ēdiens neapnīk.”

Krisija Tīgena

2017. gadā modele Krisija Tīgena saviem „Twitter” sekotājiem atklāja pašas vājību: „Es katru dienu apēdu veselu jūras asari ar ķiplokiem. Dažkārt pat divus. Es zinu. Es nespēju apstāties. Tā ir problēma.”

Meraija Kerija

Dziedātāja Meraija Kerija ar savas diētas recepti 2016. gada novembrī padalījās ar programmas „E! News” reportieri. Viņa norādīja: „Ir patiešām grūti. Mana diēta... jūs to noteikti ienīstu. Viss, ko es ēdu, ir Norvēģijas lasis ar kaperiem. Katru dienu. Neko citu.”

Tifānija Tīsena

2016. gadā aktrise Tifānija Tīsena atklāja, kādu veselīgu ēdienu viņa ēd vairākas reizes nedēļā. Slavenību žurnālam „People” viņa norādīja: „Četras vai piecas reizes nedēļā es gatavoju burvīgu svaigu sautētu kalē kāpostu, kuru paši audzējam. Kāpostam virsū uzlieku jauku ceptu olu un to visu pasniedzu uz burvīgas pilngraudu tostermaizes, ko vēl pārkaisu ar melnajiem pipariem.”

Šons „Diddy” Kombss

Reperim Šonam „Diddy” Kombsam tik ļoti garšo ābolu mērce, ka viņš to pievieno absolūti visiem ēdieniem. Viņš par šo vājību atzinās savā „Twitter” blogā: „Es dievinu ābolu pīrāgu! Es lieku ābolu mērci pie visiem ēdieniem.”

Marta Stjuarte

Kulinārijas šova vadītāja un daudzu pavārgrāmatu autore Marta Stjuarte katru dienu sāk ar svaigu sulu. Izdevuma „New York Magazine” kulinārijas bloga veidotājiem viņa atzina: „Katru rītu es sāku ar zaļo kokteili, ko gatavoju no svaigiem spinātiem, pētersīļiem, bumbiera, ingvera, apelsīna un gurķa, ko audzējam savā saimniecībā.”

Kārlija Reja Džepsena

Kanādiešu dziedātāja Kārlija Reja Džepsena katru rītu sāk ar olbaltumvielām bagātām brokastīm. „Man katru rītu brokastīs ir viens un tas pats: vaniļas jogurts ar granolu un augļiem. Ja man sanāk laiks uzvārīt arī dažas olas, tad ēdu arī tās,” žurnāls „Bon Appetit” citē dziedātājas teikto.

Minka Kellija

Aktrise Minka Kellija katru rītu sāk ar smūtiju. Slavenību žurnālam „People” viņa reiz pastāstīja: „Ik rītu es dzeru smūtiju. Man ir ļoti laba sajūta, ka gatavoju to sev pati.” Kādas gan ir aktrises gatavotā smūtija sastāvdaļas? Uz dārzeņu bāzes gatavots proteīna pulveris, mellenes, banāns, sasmalcinātas mandeles un mandeļu piens.

Sindija Krauforde

Supermodele Sindija Krauforde izvēlas pārbaudītas vērtības – „vienus un tos pašus salātus katru dienu”. Slavenību žurnālam „People” viņa atzinusi, ka ik dienu izdzerot arī krūzīti zaļās kafijas.

Dženifera Gārnere

Gatavojoties filmai „Peppermint” (2018), amerikāņu aktrise Dženifera Gārnere katru rītu sākusi ar smūtiju, ko īpaši viņai izstrādājusi uztura speciāliste Kellija Leveka. 2018. gada janvārī aktrise savā „Instagram” blogā bija ievietojusi video, kurā parāda, kā gatavo un dzer savu kokteilīti. „Pirms dažiem mēnešiem sāku strādāt kopā ar [uztura speciālisti] Kelliju Leveku, lai sagatavotos savai lomai filmā „Peppermint”. Kopš tā laika aizvien brokastīs dzeru smūtiju, kas gatavots pēc viņas izstrādātās receptes.”

Rita Ora

Kosovā dzimusī britu dziedātāja Rita Ora katru rītu sāk ar vienādām brokastīm. Slavenību žurnālam „People” viņa norādījusi: „Es katru rītu, bez izņēmuma, ēdu olas baltumu ar lasi. Neko citu es neēdu. Vai arī vārītas olas ar lasi. Man vienmēr ir deva proteīna, bet es neēdu parastu omleti, dodu priekšroku tikai olas baltumam.”

Viktorija Bekhema

Modes un skaistuma mājaslapas „Net-a-Porter” veidotājiem modes dizainere un bijusī meiteņu grupas „Spice Girls” dziedātāja Viktorija Bekhema pastāstījusi: „Es Losandželosā apmeklēju brīnišķīgu dermatologu. Es viņu pazīstu jau gadiem ilgi – viņš saveda kārtībā manu ādu. Man līdz tam bija problemātiska āda, un viņš man ieteica: ‘Tev katru dienu ir jāēd lasis.’ Es pārvaicāju – ‘Patiešām? Katru dienu?’ Viņš atbildēja – ‘Jā, brokastīs, pusdienās un vakariņās. Tev tas ir jāēd katru dienu.’”

Kortnija Kardašjana

Realitātes šova zvaigzne Kortnija Kardašjana ik rītu sāk ar karoti gī jeb dzidrinātā sviesta. „Tagad es to dzeru katru rītu, es to lietoju vienu tējkarotīti. Tu to izkausē un iedzer kā pašu pirmo no rīta. Pēc tam turpmākās 20 minūtes nedrīkst neko ēst vai dzert. Gī sviestam ir jābūt pašam pirmajam, kas nonāk kuņģī.”