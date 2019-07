Ari Asters strauji kļuva par vienu no apspriestākajiem šausmu kino režisoriem, kad iznāca viņa filma «Reinkarnācija» ar Toniju Koleti galvenajā lomā. Tāpēc ir saprotams, ka viņa nākamais darbs tika gaidīts ar lielu interesi. No vienas puses - nevarētu taču sūdzēties par dažādas kvalitātes šausmu filmu trūkumu!

Taču tas, kas iezīmējās jau filmā «Reinkarnācija», bija režisora dziļā izpratne par cilvēku psiholoģiju, kā arī liels kinematogrāfisks talants. Klaustrofobiskā, gandrīz kamer-šausmu filma pārbiedēja pat žanra fanus. Tāpēc vēl jo aizraujošāk šķiet tas, ka «Saulgriežu kults» vizuāli rada pilnīgi pretēju iespaidu. Nekādas ierastās tumsas, klaiņošanas apkārt ar lukturīšiem vai maldīšanās miglainos mežos. Nē, mēs atrodamies paradīzei līdzīgā vidē, kur šķietami visu laiku spīd saule.

Pats režisors šo ir nodēvējis par «šķiršanās filmu». Galvenā varone Denija (Florense Pū) jau kādu laiku ir kopā ar puisi, kurš (vismaz runājoties ar saviem draugiem) mēģina saņemties ar meiteni izšķirties. Taču tad Denija saņem traģiskas ziņas no savas ģimenes, un tās viņu iesviež smagas depresijas virpulī. Viņas draugs Kristians (kā jau tipisks «labais zēns») nespēj pamest meiteni, kura ir tik smagā emocionālajā stāvoklī. Tā vietā viņš uzaicina Deniju pievienoties viņa «džeku braucienam» uz Zviedriju. Denija, vēloties izrauties no ierastās vides un smagās nomāktības, ar prieku piekrīt, īpaši neinteresējoties par to, kur viņi dodas. Kristiana draugs Pelle ir visiem dabūjis ielūgumus uz kādu mistisku un noslēgtu festivālu pie komūnas, kurā viņš pats ir uzaudzis. Tā kā visi džeki studē antropoloģiju, šī festivāla apmeklējums ir paredzēts ne tikai kā ballīšu brauciens.

Īpašais pasākums notiekot tikai reizi 90 gados, tādējādi padarot Pelles ielūgumu vēl jo ekskluzīvāku. Sākotnēji ierašanās pie ļoti draudzīgās komūnas, kas sastāv no skaistiem, skandināviskiem cilvēkiem, kas tērpušies baltā un rotājušies ar ziedu vainagiem, šķiet kā sapnis. Taču ar laiku gan vide, gan cilvēki izraisa dažādus jautājumus. Kāpēc šajā paradīzē šķiet, ka saule nekad nenoriet? Kas ir dīvainā celtne, kura piesaista uzmanību, bet par kuru īpaši nekas nav zināms? Un kāpēc tieši būrī tiek turēts lācis?

Baisie smaidītāji

Režisors kopā ar operatoru un filmas mākslinieku ir uzbūruši pārspīlēti saulainu un rustisku vidi, kura atgādina tādas klasiskas «folk-šausmu» filmas kā «Klūgu vīrs». Noslēpumainā dzeltenā piramīda vieš aizdomas par spīti savai saulainajai nokrāsai.

Kad Denija kopā ar pārējiem paņem devu halucinogēnu sēņu, tieši viņas pieredze ir visintensīvākā. Halucinācijas ir baisas un rada sajūtu, ka tiešām ir īstas. Turklāt - kas to zina - iespējams, tās tiešām ir patiesas. Taču vietējie par atbildi tikai draudzīgi smaida.

Denijas ceļojums

Filmas uzlecošā zvaigzne ir tieši Florense Pū («Lēdija Makbeta»), kuras aktieriskā amplitūda «Saulgriežu kultā» parādās visspožāk. Turklāt viņas varone ir tā, kuras loma noslēpumainajā rituālā ir vislielākā.

Par spīti dīvainajiem apstākļiem, šis ceļojums kļūst par Denijas pašnoteikšanās virzītājspēku. Viņa ierauga problēmas savās attiecībās ar Kristianu, kā arī, mēģinot atbrīvoties no traumatiskajām atmiņām, gūst jaunu spēku un pašpārliecību.

Šermuļi garantēti

Tie, kuri izbaudīja «Reinkarnācijas» dīvainos sižeta pavērsienus un baisākās ainas, arī šoreiz nebūs vīlušies. Baltā tērptie komūnas iedzīvotāji un saulainās ainavas ir spēcīgs kontrasts asiņainajām un baisajām ainām, kas norisinās filmas beigu daļā.

Ari Asters ar savu otro pilnmetrāžas filmu nostiprina savu pozīciju kā viens no interesantākajiem šausmu kino veidotājiem. Viņa spēja atklāt cilvēku psiholoģijas, kā arī arhetipiskās un mitoloģiskās domāšanas tumšākos nostūrus ir apbrīnojama un ievelkoša. «Saulgriežu rituāls» rada baisu atmosfēru, kura vēl ilgi pēc filmas noskatīšanās atstāj pēcgaršu.

«SAULGRIEŽU KULTS» ("Midsommar")

Drāma, šausmu filma, mistika, ASV, 2019

Režisors: Ari Asters

Lomās: Florense Pū, Vils Poulters, Džeks Reinors, Viljams Džeksons Hārpers un citi.

KRITIĶU VIEDOKĻI

PĪTERS BREDŠOVS, «THE GUARDIAN»: PARANOJISKU DĪVAINĪBU NEMIERS

*****

Šī ir viscaur baudāma filma, kur paranojisku dīvainību kreščendo aizved līdz spridzinoši pretīgām ainām tās pēdējos brīžos - par ko, starp citu, plakāta attēls nekādi nenorāda. Beigu nomierināšanās palīdz radīt aptverošu nemieru.



NIKS DE SEMLJENS, «EMPIRE»: CEĻOJUMS KATRAM KINO MĪĻOTĀJAM

*****

Par spīti tam, ka filmas fokuss it kā ir novērsies no Denijas un Kristiana, izrādās, tā tomēr beigu beigās ir bijusi attiecību drāma, un abi aktieri ir apbrīnojami pēdējā pagriezienā, kas aizved viņus ekstrēmos virzienos. Filma pārbauda arī savus skatītājus: tas ir ceļojums, kurā jādodas katram kino mīļotājam.



PĪTERS TRAVERSS, «ROLLING STONE»: BIEDĒJOŠA MĪKLA

****

Asters neizgaismo varoņu iekšējās dzīves tik daudz, cik «Reinkarnācijā» - atskaitot Deniju, ar kuru viņš acīmredzami identificējas. Tuvu beigām Florense Pū piedāvā tikpat enigmātisku smaidu kā Mona Liza. «Saulgriežu kults» versmo no bailēm un nostiprina sevi kā biedējošu mīklu.