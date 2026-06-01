"Latvijas valsts meži" pagājušajā gadā sasnieguši izcilus darbības rādītājus
"Latvijas valsts meži" (LVM) pagājušajā gadā strādāja ar 618,5 miljonu eiro apgrozījumu un 206,7 miljonu eiro peļņu, informēja uzņēmumā.
Kā norāda LVM pārstāvji, uzņēmuma akcionārs ir apstiprinājis 2025. gada darbības pārskatu. No gūtās peļņas 186,1 miljonu eiro plānots izmaksāt dividendēs, bet papildus tam 46,5 miljoni eiro tiks samaksāti kā uzņēmuma ienākuma nodoklis par dividendēm.
Kopumā valsts un pašvaldību budžetos par 2025. pārskata gadu LVM būs iemaksājusi 262 miljonus eiro, kas ir uzņēmuma vēsturē lielākais devums valstij. Bez dividenžu un nodokļa iemaksām valsts budžetā pārskata gadā iemaksāti arī 16,7 miljoni eiro valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksās, 8,5 miljoni eiro iedzīvotāju ienākuma nodoklī, kā arī četri miljoni eiro nekustamā īpašuma un dabas resursu nodokļos.
Lielāko daļu ieņēmumu uzņēmums guvis no apaļo kokmateriālu pārdošanas, ieņēmumiem sasniedzot 557,5 miljonus eiro, kas ir par 18,7 miljoniem eiro vairāk nekā 2024. gadā. Kā skaidro uzņēmumā, pērn faktiskās koksnes cenas bija par 8,9% augstākas nekā sākotnēji plānots, kas ļāvis pārsniegt peļņas rādītājus. Vienlaikus uzņēmuma saimniecisko darbību un ražošanas procesus ietekmēja ilgstošas lietavas, kas prasīja operāciju pārplānošanu un mainīja izmaksu struktūru.
Tāpat LVM pērn pārdeva enerģētisko šķeldu 647 400 megavatstundu (MWh) apjomā, gūstot 12,9 miljonu eiro ieņēmumus, kas ir par 10% mazāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi no meža koku sēklu un stādu pārdošanas ārējiem pircējiem sasniedza 8,1 miljonu eiro, kopumā realizējot 55,7 miljonus stādu. Savukārt pārdoto minerālo materiālu apjoms sasniedzis 1,345 miljonus kubikmetru, ieņēmumiem veidojot četrus miljonus eiro.
Uzņēmumā atzīmē, ka, nodrošinot meža atjaunošanu, pērn LVM mežos iestādīti 30 miljoni koku stādu, bet meža atjaunošana kopumā veikta 19 700 hektāru platībā. Jaunaudzes izkoptas 36 600 hektāru platībā.
Meža infrastruktūras attīstībā investēti 18,6 miljoni eiro. Pārskata gadā pabeigti meža ceļu būvdarbi 107 kilometru garumā, bet meža meliorācijas sistēmu būvdarbi pabeigti 12 900 hektāru apjomā. Ikdienas ceļu uzturēšanas darbi veikti vairāk nekā 30 200 kilometru apjomā.
Lai paaugstinātu uzņēmuma efektivitāti, LVM pērn ieviesa IT sistēmas moduli koksnes piegādes ķēdes optimizācijai, kas ļāvis samazināt kokmateriālu transportēšanas attālumu par 8% un ietaupīt 4,8 miljonus eiro. Savukārt uzņēmuma izstrādātās karšu lietotnes "LVM GEO" aktīvo lietotāju skaits pieaudzis līdz 140 000.
Dabas aizsardzības mērķiem LVM apsaimnieko 27% no uzņēmuma valdījumā esošajām zemēm. Pērn LVM zemēs reģistrētas 379 jaunas īpaši aizsargājamo sugu atradnes un atrastas 507 jaunas lielās putnu ligzdas.