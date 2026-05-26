Publicitātes foto/jelgava.lv
Novadu ziņas
Šodien 14:08
Jelgavā notiks Zemessardzes mācības; iespējami gaisa kuģu pārlidojumi virs pilsētas
No 28. līdz 30. maijam Jelgavā norisināsies Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes 52. kaujas atbalsta bataljona kopīgās apmācības sadarbībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu un SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca”. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka apmācību laikā iespējami sabiedroto spēku gaisa kuģu pārlidojumi virs Jelgavas.
Apmācību mērķis ir stiprināt savstarpējo sadarbību, koordināciju un gatavību rīcībai dažādās krīzes situācijās, pilnveidojot dienestu spēju efektīvi strādāt vienotā komandā.
Zemessardzē uzsver, ka mācību norise tiks organizēta tā, lai netraucētu Jelgavas pilsētas svētku pasākumu norisi un iedzīvotāju ikdienu.
Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljons novēl Jelgavai skaistus, drošus un patriotiskā noskaņā piepildītus pilsētas svētkus un pateicas iedzīvotājiem par atbalstu Latvijas aizsardzības stiprināšanā.