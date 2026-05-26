Baisa traģēdija Beļģijā: vilciens ietriecas skolas mikroautobusā; dzīvību zaudējuši vairāki cilvēki, tostarp bērni
Beļģijā Bugenhautā otrdien vilcienam uztriecoties skolas mikroautobusam, dzīvību zaudējuši vairāki cilvēki, pavēstīja amatpersonas.
Dzīvību zaudēja divi pusaudži, autobusa šoferis un pavadošais pieaugušais, bet divi pasažieri guva smagus savainojumus, pavēstīja Beļģijas transporta ministrs Žans Liks Kruks.
BREAKING: Footage shows emergency services at the scene after a train collided with a school bus in Buggenhout, Belgium— Sky News (@SkyNews) May 26, 2026
Live updates: https://t.co/E80U2MRYBo
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ZHR2aOgufx
Negadījums notika ap plkst. 8 uz dzelzceļa pārbrauktuves aptuveni kilometra attālumā no Bugenhautas stacijas. "Ar dziļām skumjām esmu uzzinājis par traģisko negadījumu Bugenhautā, kur vilciens uztriecās skolas autobusam. Domās esmu kopā ar upuriem un viņu tuviniekiem. Novēlu cietušajiem daudz spēka," platformā "X" pauda iekšlietu ministrs Bernārs Kventēns.
Policijas pārstāve medijiem pastāstīja, ka mikroautobusā atradās septiņi bērni, audzinātājs un šoferis. Saskaņā ar dzelzceļa infrastruktūras uzņēmuma "Infrabel" sniegto informāciju dzelzceļa pārbrauktuve avārijas brīdī bija slēgta.
"Novērošanas kameru ierakstos redzams, ka luksofora signāls bija sarkans un barjera bija nolaista. Vilciena mašīnists arī iedarbināja avārijas bremzes, taču sadursmi neizdevās novērst," "Infrabel" pārstāvi Tomasu Bākenu citē ziņu aģentūra "Belga".
Beļģijas mediju demonstrētajos kadros redzams, kā smagi bojāts mikroautobuss guļ uz sāniem uz ceļa blakus dzelzceļa līnijai, bet apkārt ir glābšanas dienestu darbinieku uzceltas teltis.