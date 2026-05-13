Minimālās algas celšana līdz 835 eiro: ekonomiste norāda uz svarīgu risku
Strauja vidējās algas kāpuma periodā minimālās algas savlaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmi uz ekonomiku, norāda Latvijas Bankas ekonomiste Ieva Opmane, komentējot Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) rosinājumu minimālo algu 2027. gadā celt vismaz par 55 eiro - līdz 835 eiro mēnesī.
Opmane skaidro, ka pašlaik spēkā ir Ministru kabineta (MK) noteikumi par Minimālās mēneša darba algas noteikšanas un pārskatīšanas kārtību, kas nosaka, ka Labklājības ministrija (LM) reizi gadā izstrādā priekšlikumu par minimālās darba algas apmēru, ņemot vērā atsauces vērtību, kas tiek noteikta 46% apmērā no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) aprēķinātās vidējās bruto darba samaksas par pēdējiem pieejamiem 12 mēnešiem.
Atbilstoši tam informatīvajā ziņojumā Par valsts budžeta ieņēmumu un nodokļu politikas pārskatīšanu 2025.-2027. gadā plānota minimālās algas palielināšana gan 2027. gadā - līdz 820 eiro, gan arī 2028. gadā - līdz 860 eiro.
Pēc Opmanes minētā, ir jāņem vērā, ka vidējā darba samaksa Latvijā turpina diezgan strauji pieaugt. 2025. gadā vidējā bruto alga Latvijā sasniedza 1815 eiro un attiecīgi pašlaik noteiktā minimālā alga 780 eiro ir 43% no pērnā gada vidējās algas. Iepriekš plānotais minimālās algas pieaugums līdz 820 eiro būtu tuvs MK noteikumos noteiktajam pieauguma līmenim - attiecīgi 45% no pēdējo 12 mēnešu vidējās bruto algas, bet arodbiedrību rosinātais minimālās algas pieaugums par 55 eiro precīzi atbilstu noteiktajai pieauguma proporcijai jeb 46%.
"Vērtējot iespējamās minimālās algas izmaiņas Latvijā, jāatzīmē, ka strauja vidējās algas kāpuma periodā, minimālās algas savlaicīga pārskatīšana veicinātu šo izmaiņu pakāpenisku ietekmi uz ekonomiku," norāda Opmane, skaidrojot, ja lēmumi tiktu atlikti, tas radītu nepieciešamību minimālo algu straujāk palielināt citos periodos, kas uzņēmēju pielāgošanos mainīgajām prasībām padarītu sarežģītāku.
Jau ziņots, ka LBAS rosina minimālo algu 2027. gadā celt vismaz par 55 eiro - līdz 835 eiro mēnesī.
LBAS atgādina, ka no šī gada Latvijā noteiktā minimālā mēneša darba alga ir 780 eiro. Tāpat no šī gada par 40 eiro pieaudzis neapliekamais minimums - no 510 līdz 550 eiro mēnesī.
Arodbiedrībās norāda, ka no 2025. gada minimālā alga Latvijā tiek noteikta, vadoties pēc MK regulējuma, kas paredz, ka minimālajai algai Latvijā būtu jāveido 46% no iepriekšējā gada vidējās darba samaksas valstī. Tomēr 2024. gadā ar Finanšu ministriju iezīmētais minimālās darba algas izaugsmes grafiks patlaban atpaliekot no pārējo algu pieauguma tempa.
Arodbiedrībās arī apgalvo, ka minimālā alga vienmēr jāskata kopsakarībā ar neapliekamo minimumu, un sagaida izvērstas pārrunas, lai noteiktu adekvātu minimālās algas un neapliekamā minimuma līmeni 2027. gadam.