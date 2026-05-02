Darba zirgs eko entuziastiem - izmēģinām jauno KGM Musso EV
No vienas puses, "KGM Musso EV" ir darba zirgs ar kravas kasti un visu riteņu piedziņu – ar to var stumt, vilkt un pelnīt naudu. No otras puses, tas ir koši dzeltens un tam ir 413 zirgspēki. Aktivizējot sporta režīmu un atslēdzot pretslīdēšanas sistēmu, tas ir gatavs griezt "saulītes" un piedalīties drifta sacensībās.
Tajā pašā laikā tam ir atļauts braukt pa sabiedriskā transporta joslām un izmantot bezmaksas stāvvietas Vecrīgā un citviet Rīgā. “KGM Musso EV” ir viens no retajiem Latvijas auto tirgū pieejamajiem pikapiem, ko darbina elektrība, un to izmēģināsim kopā ar bezceļu braukšanas sporta meistaru un restorāna “Pernigele” īpašnieku Ivaru Rozi.
"KGM Musso EV" ir divi motori – viens priekšā un viens aizmugurē. Katram no tiem ir 207 ZS un 339 Nm griezes moments. Mehāniski tie nav savienoti un savā starpā – ja tā var teikt, "sazinās" ar datora starpniecību. Rezultātā iegūta pilnpiedziņas sistēma, kas sekundes simtdaļās spēj reaģēt uz dažādiem braukšanas apstākļiem.
Veicot pirmos kilometrus pie šī auto stūres, raidījuma vadītājs it kā "taustījās", mēģinot saprast, kā tas uzvedīsies sliktos braukšanas apstākļos. Turklāt šī automobiļa pilnā masa ir gandrīz trīs tonnas. Taču jāatzīst, ka kopējais iespaids ir labs (protams, saprotot, ka šis nav sporta auto). Tā regulējumi ir maksimāli pielāgoti drošai braukšanai, un pat apstākļos, kad šķiet, ka esi sasniedzis ceļa "galu", "Musso" ir gatavs pacīnīties par pretēju viedokli.
Nav gan skaidrs, kādēļ "Musso EV" klīrenss ir vien 18 centimetri – tas nav maz, taču arī ne īpaši daudz. Piemēram, budžeta apvidniekam "Dacia Duster" klīrenss ir 21 cm. Tomēr pateicoties elektriskā pikapa pilnīgi gludajai grīdai un tam, ka sarežģītākajās ceļa situācijās par saķeri un stabilitāti rūpējas divi neatkarīgi motori, arī raidījuma komanda bez problēmām tika mājās, veiksmīgi izkļūstot no šķietami bezcerīgām situācijām.
Par braukšanas komfortu runājot, jāsaka, ka raidījums bija pat pārsteigts: zaudējot modrību pirms "guļošā policista" un šķērsojot to, teiksim, ar 35–40 km/h, jūs pat īsti nesabīsieties. Gaita ir plūdena un stabila, "Musso EV" labi absorbē ceļa nelīdzenumus, nodrošinot komfortu gan īsākos, gan garākos braucienos. Varbūt varētu vēlēties augstākas kvalitātes apdares materiālus salonā, taču šajā mirklī jāatgādina, ka runājam par auto, kura bāzes cena ir 48 tūkstoši eiro, nevis, piemēram, kādu luksusa SUV, kura cena sākas no 70–80 tūkstošiem.
Nobeigumā varam teikt, ja pirms kāda laika elektromobiļu segments bija domāts galvenokārt pilsētas automobiļiem, kas spēj nobraukt labi ja 100 km ar pilnu uzlādi. Mūsdienās situācija ir pilnīgi mainījusies ― elektriskos auto varam atrast gan pilsētas eko-modeļu piedāvājumā, gan komerctransporta segmentā, gan superauto klasē. Lai arī dažiem varētu rasties vēlme šim apgalvojumam pretoties, fakts ir skaidrs: elektromobiļi ir autobūves nākotne.