Svētki motobraucējiem! Rīgā atklāta izstāde "Gada motocikls 2026". FOTO
Lai apzinātu un veicinātu Latvijas motopasaules aktivitātes, informētu klientus un pievērstu uzmanību motociklam kā transporta, atpūtas, sporta un izklaides veidam, arī šogad tiek rīkots pasākums "Latvijas Gada motocikls 2026”.
Pasākums notiek jau no 2014.gada un, ņemot vērā C19 notikumus un ierobežojumus, šogad pasākums risinās jau 11 reizi. Kandidātu izstāde notiek no 20.aprīļa līdz 30.aprīlim i/c “Akropole Rīga” telpās. 14. maijā gaidāmi kopēji žūrijas testi BKSB ar apbalvošanas ceremoniju jūnijā.
Kā norāda organizatori, “Latvijas Gada motocikls 2026” konkursa pamatjēga ir iepazīstināt motointeresentus ar Latvijas tirgū pieejamajiem motociklu modeļiem, to īpašībām. "Šis uzstādījums nemainās. Šogad konkursā piedalās gandrīz 40 kandidāti uz titulu no dažādiem pasaules ražotājiem. Un ir brīdis, kad pasākums sāk dzīvot pats savu dzīvi un tā organizatoriem ir tikai jāpieskata, lai tas neaiziet “neceļos"," saka pasākuma idejas autors Arnis Blodons.
“Latvijas Gada motocikls 2026” tehniskais direktors Oskars Irbītis norāda: “Rietumu pasaulē motobraukšana kļūst aizvien populārāka, arī pie mums Latvijā, tāpēc palielinās pieprasījums pēc mazākas kubatūras motocikliem, ar kuriem var braukt arī jaunieši. Šogad pievērsīsim īpašu uzmanību drošības inovāciju klāstam motocikla aprīkojumā un vētīsim šo sistēmu darbībā ar pastiprinātu uzmanību. Lielākā daļa motobraucēju ne visai labi pārzin drošības sistēmu pareizu izmantošanu, kura pasargā braucēju no kļūmēm un bēdīga iznākuma, ja gadās CSN.”
Fināla pasākumā tiks pasniegta ceļojošā balva, kuru darinājis Latvijas izcilākais juveliermākslinieks Oļegs Auzers.
“Latvijas Gada motocikls 2026”kandidāti:
1 Aprilia Touno 457
2 Benda Dark flag 500
3 Benda LFC700 PRO
4 Benda Napoleon bob 250
5 BMW F 450 GS
6 BMW R 12 G/S
7 BMW R 1300 R
8 BMW R 1300 RT
9 Ducati Desmo 450 MX
10 Ducati Panigale V2
11 Ducati X diavel V4
12 HONDA CB750 HORNET E-Clutch
13 HONDA XL750 TRANSALP E-Clutch
14 JAWA 42 FJ
15 Kawasaki KLE 500D
16 Morbidelli T125
17 Morbidelli T502X
18 Moto Morini Alltrhike 450 HQ White
19 Moto Morini X-Cape 1200 Energy Red
20 MP Korado Supermaxi EFI
21 MV Agusts Brutale 800
22 QJ MOTOR FORT 4.0
23 QJ MOTOR SRT 900 SX
24 QJ MOTOR SRV 600 V
25 Qjmotor COV 125X
26 Qjmotor SRV 125
27 Qjmotor SRV 600V
28 Qjmotor SVT 650 V2
29 Rieju Aventura 125
30 Rieju Aventura Rally 307
31 Rieju MR Pro 125
32 Rieju NKD 125 R
33 Rieju Xplora 557 S
34 Rieju Xplora 707 X
35 Royal Enfield Alloy TG 350 Side Car
36 Suzuki DL800 DE
37 Suzuki DR-Z4SM
38 Suzuki GSX-S8R
39 Triumph Daytona 660
40 Triumph Scrambler 400 XC
41 Triumph Trdent 800
42 Vespa GTS 125 Super Sport
43 Voge DS800X Rally
44 Voge DS900X
Vietnē www.gadamotocikls.lv katram ir iespēja nobalsot par savu favorītu.