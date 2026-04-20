Svētki motobraucējiem! Rīgā atklāta izstāde "Gada motocikls 2026". FOTO

Lai apzinātu un veicinātu Latvijas motopasaules aktivitātes, informētu klientus un pievērstu uzmanību motociklam kā transporta, atpūtas, sporta un izklaides veidam, arī šogad tiek rīkots pasākums "Latvijas Gada motocikls 2026”.

Pasākums notiek jau no  2014.gada un, ņemot vērā C19 notikumus un ierobežojumus, šogad pasākums risinās jau 11 reizi. Kandidātu izstāde notiek no 20.aprīļa līdz 30.aprīlim i/c “Akropole Rīga” telpās. 14. maijā gaidāmi kopēji žūrijas testi BKSB ar apbalvošanas ceremoniju jūnijā. 

Kā norāda organizatori, “Latvijas Gada motocikls 2026” konkursa pamatjēga ir iepazīstināt motointeresentus ar Latvijas tirgū pieejamajiem motociklu modeļiem, to īpašībām. "Šis uzstādījums nemainās. Šogad konkursā piedalās gandrīz 40 kandidāti uz titulu no dažādiem pasaules ražotājiem. Un ir brīdis, kad pasākums sāk dzīvot pats savu dzīvi un tā organizatoriem ir tikai jāpieskata, lai tas neaiziet “neceļos","  saka pasākuma idejas autors Arnis Blodons. 

“Latvijas Gada motocikls 2026” tehniskais direktors Oskars Irbītis norāda: “Rietumu pasaulē motobraukšana kļūst aizvien populārāka, arī pie mums Latvijā, tāpēc palielinās pieprasījums pēc mazākas kubatūras motocikliem, ar kuriem var braukt arī jaunieši. Šogad pievērsīsim īpašu uzmanību drošības inovāciju klāstam motocikla aprīkojumā un vētīsim šo sistēmu darbībā ar pastiprinātu uzmanību. Lielākā daļa motobraucēju ne visai labi pārzin drošības sistēmu pareizu izmantošanu, kura pasargā braucēju no kļūmēm un bēdīga iznākuma, ja gadās CSN.”

Fināla pasākumā tiks pasniegta ceļojošā balva, kuru darinājis Latvijas izcilākais juveliermākslinieks Oļegs Auzers. 

“Latvijas Gada motocikls 2026”kandidāti:

1    Aprilia Touno 457
2    Benda Dark flag 500
3    Benda LFC700 PRO
4    Benda Napoleon bob 250
5    BMW F 450 GS
6    BMW R 12 G/S
7    BMW R 1300 R
8    BMW R 1300 RT
9    Ducati Desmo 450 MX
10    Ducati Panigale V2
11    Ducati X diavel V4
12    HONDA  CB750 HORNET E-Clutch
13    HONDA  XL750 TRANSALP E-Clutch
14    JAWA 42 FJ
15    Kawasaki KLE 500D
16    Morbidelli T125
17    Morbidelli T502X
18    Moto Morini Alltrhike 450 HQ White
19    Moto Morini X-Cape 1200 Energy Red
20    MP Korado Supermaxi EFI
21    MV Agusts Brutale 800
22    QJ MOTOR FORT 4.0 
23    QJ MOTOR SRT 900 SX 
24    QJ MOTOR SRV 600 V 
25    Qjmotor COV 125X
26    Qjmotor SRV 125
27    Qjmotor SRV 600V
28    Qjmotor SVT 650 V2
29    Rieju Aventura 125
30    Rieju Aventura Rally 307
31    Rieju MR Pro 125
32    Rieju NKD 125 R
33    Rieju Xplora 557 S
34    Rieju Xplora 707 X
35    Royal Enfield Alloy TG 350 Side Car 
36    Suzuki DL800 DE
37    Suzuki DR-Z4SM
38    Suzuki GSX-S8R
39    Triumph Daytona 660
40    Triumph Scrambler 400 XC
41    Triumph Trdent 800
42    Vespa GTS 125 Super Sport
43    Voge DS800X Rally
44    Voge DS900X

Vietnē www.gadamotocikls.lv katram ir iespēja nobalsot par savu favorītu.

