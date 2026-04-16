Latvijas “Laundromat” pašapkalpošanās veļas mazgātavas - nozares līderi Baltijā
Pašapkalpošanās veļas mazgātavas jeb tā dēvētie laundromāti kļuvuši par neatņemamu pilsētvides sastāvdaļu daudzviet pasaulē, un šī tendence arvien skaidrāk iezīmējas arī Baltijā, vadošās pozīcijas Lietuvā un Igaunijā ieņemot Latvijas uzņēmumam “Laundromat”.
No vienkāršām monētu automātu telpām līdz moderniem digitāliem pakalpojumu centriem – šī nozare piedzīvojusi ievērojamu attīstību, kas joprojām turpinās: pieaugošā urbanizācija, mazāki dzīvojamie mājokļi un aizņemtāks dzīves ritms veicina pieprasījumu pēc ātriem un ērtiem veļas mazgāšanas risinājumiem. “Turklāt Latvijas uzņēmums “Laundromat”, kas pakāpeniski paplašinās arī kaimiņvalstīs, var lepoties ar jaunām, mūsdienīgām iekārtām, kas tehnoloģiski bieži pārspēj līdzīgu pakalpojumu sniedzēju aprīkojumu Eiropā,” gandarīta ir “Laundromat” mārketinga vadītāja Monta Purkalne.
Laundromāti Baltijā – nišas segments ar izaugsmes potenciālu
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā pieprasījumu pēc pašapkalpošanās veļas mazgātavām sākotnēji veidoja specifiskas klientu grupas – studenti, īrnieki, tūristi, hosteļi, kā arī cilvēki, kuriem nepieciešams mazgāt lielgabarīta tekstilu, piemēram, segas, spilvenus vai darba apģērbu. Tomēr šobrīd pakalpojums jau kļuvis par daudzu pilsētnieku un reģionu iedzīvotāju ikdienas sastāvdaļu.
“Baltijas tirgus struktūra pakāpeniski mainās, parādoties moderniem pašapkalpošanās konceptiem ar digitāliem maksājumiem, energoefektīvām industriālām iekārtām un automatizētu darbību bez pastāvīga personāla. Šajā kontekstā īpaši nozīmīga ir Latvijas uzņēmuma “Laundromat” loma, kas ir viens no aktīvākajiem pašapkalpošanās veļas mazgātavu tīklu attīstītājiem Baltijā, akcentē M. Purkalne.
Uzņēmuma darbība palīdz standartizēt pakalpojuma kvalitāti un popularizēt šo pakalpojumu plašākai sabiedrībai, vienlaikus demonstrējot, ka pašapkalpošanās veļas mazgātavas var būt dzīvotspējīgs biznesa modelis arī Baltijas tirgū. Lietuvā lielākais potenciāls koncentrējas lielākajās pilsētās – Viļņā un Kauņā –, kur pieaug gan studentu, gan īres dzīvokļu īpatsvars. Savukārt Igaunijā, īpaši Tallinā, pieprasījumu veicina tūrisms un augstais digitalizācijas līmenis, kas veicina automatizētu pakalpojumu pieņemšanu.
“Šajos tirgos “Laundromat” var spēlēt nozīmīgu reģionālo lomu, paplašinot tīklu un nostiprinot pašapkalpošanās veļas mazgātavu segmentu Baltijā,” nākotnes plānus iezīmē M. Purkalne.
Nozares apgrozījums pasaulē pārsniedz 40 miljardus
Pašapkalpošanās veļas mazgāšanas nozare ir ievērojams ekonomikas segments. Dažādi tirgus pētījumi rāda, ka globālais laundromātu pakalpojumu tirgus tiek vērtēts desmitos miljardu dolāru. Piemēram, automatizēto pašapkalpošanās veļas mazgātavu tirgus 2023. gadā tika novērtēts aptuveni 46,4 miljardu ASV dolāru (aptuveni 42,7 miljardu eiro) apmērā.
Citi analītiskie ziņojumi norāda, ka pašapkalpošanās veļas mazgātavu tirgus vērtība var pārsniegt 49 miljardus dolāru (aptuveni 45 miljardus eiro) līdz 2026. gadam, turklāt līdz 2035. gadam tā var sasniegt pat 70 miljardus dolāru (aptuveni 64 miljardus eiro).
Šīs izaugsmes pamatā ir urbanizācijas pieaugums un dzīvesveida izmaiņas. Jo vairāk cilvēku dzīvo dzīvokļos vai īrētos mājokļos ar ierobežotu vietu sadzīves tehnikai, jo lielāks pieprasījums pēc koplietošanas veļas mazgāšanas pakalpojumiem.
Pašapkalpošanās veļas mazgātavas īpaši izplatītas valstīs ar augstu urbanizācijas līmeni. Lielākais tirgus šobrīd ir Ziemeļamerika, kur laundromātu kultūra pastāv jau vairāk nekā pusgadsimtu.
ASV darbojas aptuveni 29 500 pašapkalpošanās veļas mazgātavu, un nozares gada ieņēmumi sasniedz ap 5 miljardiem dolāru (aptuveni 4,6 miljardiem eiro). Laundromāti īpaši populāri ir lielpilsētās, kur iedzīvotāji dzīvo īrētos dzīvokļos vai nelielos mājokļos bez savas veļas mašīnas. Līdzīga situācija ir arī Japānā, Dienvidkorejā un Singapūrā, kur blīvā apbūve un dinamiska dzīves vide veicina pašapkalpošanās pakalpojumu attīstību.
Eiropā šis pakalpojums tradicionāli ir populārs Francijā, Spānijā, Itālijā un Apvienotajā Karalistē, kur pašapkalpošanās veļas mazgātavas bieži atrodas dzīvojamo rajonu tuvumā. Savukārt pēdējos gados strauji aug arī tirgus Austrumeiropā un Baltijas valstīs, kur šāds pakalpojums vēl salīdzinoši nesen tika uzskatīts par nišas risinājumu.
Sociālā funkcija – veļas mazgātavas papildu bonuss
Lai gan laundromāta pamatfunkcija visur ir viena – veļas mazgāšana –, dažādās valstīs šīs vietas nereti kļūst par neparastiem sociālās dzīves punktiem. ASV pašapkalpošanās veļas mazgāšanas kultūra bieži parādās arī populārajā kultūrā – filmās un seriālos. Dažās pilsētās veļas mazgātavas apvienotas ar kafejnīcām vai bāriem, radot vietu, kur cilvēki var socializēties, kamēr tiek mazgāta veļa.
Japānā populāri ir pilnībā automatizētas veļas mazgātavas ar modernām tehnoloģijām. Klienti var rezervēt veļas mašīnu ar mobilo lietotni, samaksāt bezskaidras naudas maksājumā un pat saņemt paziņojumu telefonā, kad veļa ir gatava.
Savukārt Austrālijā pēdējos gados izveidojies pavisam jauns koncepts – tā sauktās luksusa veļas mazgātavas. Tajās klientiem pieejams Wi-Fi, kafija, dizainiski interjeri un pat darba zonas. Šādi moderni laundromāti kļūst par sava veida sabiedriskām telpām, kur iespējams strādāt vai atpūsties, kamēr notiek veļas mazgāšana.
Jaunas tehnoloģiskas tendences nozarē
Pašapkalpošanās veļas mazgāšanas nozare turpina attīstīties arī tehnoloģiju ziņā. Arvien biežāk tiek ieviesti bezkontakta maksājumi, mobilās lietotnes un automatizētas sistēmas, kas ļauj attālināti kontrolēt iekārtu darbību. “Šajā ziņā var teikt, ka Latvija un Baltija ir ļoti moderns reģions. “Laundromat” iespējams norēķināties četros veidos: ne tikai ar skaidru naudu un bankas karti, bet arī ar bezkontakta kartes maksājumu un mobilo aplikāciju. Izmantojot klienta karti vai mobilo aplikāciju, klienti saņem 10% atlaidi,” skaidro M. Purkalne.
Dažos tirgos parādās arī jauni pakalpojumu modeļi – piemēram, abonēšanas pakalpojumi vai hibrīda veļas mazgātavas, kur klienti var izvēlēties starp pašapkalpošanos un pilna servisa mazgāšanu.
Eksperti prognozē, ka pašapkalpošanās veļas mazgātavas turpinās augt līdz ar pilsētu attīstību un dzīvesveida maiņu.
Pieprasījumu veicina arī ekonomiskie faktori – daudzos gadījumos šāds pakalpojums ir lētāks nekā individuālu iekārtu iegāde vai ķīmiskās tīrītavas izmantošana.
Arī Latvijā pēdējos gados pašapkalpošanās veļas mazgātavas kļūst arvien pieprasītākas. Uzņēmums “Laundromat”, kas dibināts 2022. gadā, īsā laikā izveidojis plašu mazgātavu tīklu gan Rīgā, gan reģionos. Uzņēmums parasti izvēlas lokācijas pie lielveikaliem un dzīvojamo rajonu tuvumā, kur cilvēki var apvienot veļas mazgāšanu ar citiem ikdienas darbiem. Šogad uzņēmums plāno turpināt strauju attīstību, lai līdz gada beigām pašapkalpošanās veļas mazgātavas būtu pieejamas jau aptuveni 20 Latvijas pilsētās.