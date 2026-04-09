Subaru izbrauks - arī elektrisks. Pirmais brauciens ar jauno E-Outback
Subaru Outback ir zīmola flagmanis un paaugstināto universāļu klasika. Rodas jautājums, vai Outback var būt arī 100% elektrisks? Patiesībā var, ja vien ir īstais izejmateriāls.
Šodien TV Autoziņas ir Vācijā, kur Berlīnes pievārtē izmēģina jauno Subaru E-Outback. Protams, ka tas nav benzīna Outback, kas vienkārši pārtaisīts uz elektrību. E-Outback radīts sadarbībā ar Toyota, un būtībā ir pazīstamā elektromobiļa Solterra universālis - tomēr ar būtiskām tehniskām atšķirībām.
Subaru E-Outback būs pieejams tikai un vienīgi pilnpiedziņas variantā, kamēr Toyota analogs bz4x Touring tiks piedāvāts arī priekšpiedziņā. Aizmugurējais elektromotors ir divreiz jaudīgāks nekā pilnpiedziņas Solterrai, un tā jauda ir identiska priekšējam motoram. Summārā jauda sasniedz 380 ZS, bet sniedzamība ar vienu uzlādi pat ziemā būšot 520 km. Nu, redzēsim…
Subaru ļāva izmēģināt E-Outback gan asfalta drošas braukšanas trasē, gan prasīgā bezceļā. Īsa priekšējā pārkare noteikti uzlabo pārgājamību, bet elektriskā pilnpiedziņa imitē tā saukto vektoru vadību, kad katrs ritenis atsevišķi arī ir cīnītājs par labāku saķeri. Bezceļā noder gan 21 cm klīrenss, gan jaunā kameru sistēma, kas ļauj virtuāli redzēt cauri grīdai.
E Outback izteikti jūtams, ka šī modeļa virzītājs bijis Subaru. To arī ražos Subaru, nevis Toyota rūpnīcā kā Solterru. Universālim ir liels bagāžnieks un pastiprināti jumta reliņi, kas var izturēt 300 kg svaru. Jumta ausgtums aizmugurē nesamazinās, un Subaru lepojas ar papildu apgaismojumu bagāžnieka vākā.
Priekšējā paneļa arhitektūra palikusi nemainīga ar to vien atšķirību, ka Subaru nav apaļa, bet gan viegli kantaina stūre. Pats universālis ir nedaudz īsāks par benzīna Outback, taču riteņu bāze ir garāka.
Braucot var sajust gan zemo smaguma centru, ko šeit nodrošina ne vairs bokserdzinējs, bet gan 75 kWh baterija grīdā. Tas nozīmē, ka elektriskajā Outback imitēta Subaru simetriskā pilnpiedziņa. Jauda ir pašiem kā jaudīgākajiem aparātiem. Paātrinājums pat labāks nekā Subaru WRX STI.
Jautrākiem brīžiem paredzēts Power režīms, turpretim taupīgiem - piecpakāpju rekuperācija. Ātrā uzlāde nav sevišķi jaudīga, 150 kW, taču E-Outbakc standartā ir 22 kW Wallbox uzlādes jauda. Subaru uzsver, ka jaunais E-Outback izstrādāts pirmkārt jau esošajiem zīmola klientiem, kas būtu gatavi pārsēsties elektromobilī. Latvijā jaunais Subaru E-Outback nonāks aptuveni gada vidū vai pat ātrāk.