Pētījums atklāj satraucošu ainu: daudzi Eiropas tirgū iegādāti bērnu autosēdeklīši neiztur drošības testus
Septiņi no deviņiem bērnu autosēdeklīšiem, kas tika pārbaudīti Eiropas Savienības (ES) organizētajā kampaņā, neizturēja dinamiskās testēšanas prasības (sadursmes testi), kas noteiktas ANO Noteikumos Nr. 129 — jaunākajos Eiropas drošības noteikumos bērnu autosēdeklīšiem. Seši neatbilda prasībām tādās jomās, kā, piemēram, marķējuma un lietošanas pamācību pārbaudes.
Kā liecina Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāta (DG GROW) organizētās kampaņas rezultāti, sadursmes testos prasībām neatbilda galvenokārt tādas sastāvdaļas kā galvas balsti, kas salūza un nenodrošināja pietiekamu bērna galvas, kakla un krūškurvja aizsardzību pēkšņas ātruma samazināšanās vai saspiešanas dēļ.
Turklāt tika veikta virkne statisko pārbaužu, lai pārbaudītu atbilstību atsevišķiem ANO Noteikumu Nr. 129 punktiem, tostarp sprādzēm, sastāvdaļām un regulēšanas ierīcēm: seši no deviņiem autosēdeklīšiem un trīs autosēdeklīšu pamatnes neizturēja šīs pārbaudes
Tikai viens no deviņiem autosēdeklīšiem izturēja visus dinamiskos testus un atbilda atlasītajiem noteikumu pantiem.
12 bērnu ierobežotājsistēmas (deviņus autosēdeklīšus un trīs no tiem — pamatnes) pēc nejaušības principa izvēlējās valsts tirgus uzraudzības iestādes (TUI) astoņās valstīs: Latvijā, Igaunijā, Polijā, Horvātijā, Maltā, Īrijā, Somijā un Nīderlandē. Tie bija septiņu zīmolu bērnu autosēdeklīši, kas piemēroti bērniem vecumā no 0 līdz 15 mēnešiem un vecākiem, gan uz aizmuguri, gan uz priekšu vērsti un saderīgi ar ISOFIX sistēmām un/vai drošības jostām.
Tika veikti trīs dinamiskie testi: trieciens no priekšpuses ar ātrumu 50 km/h, trieciens no aizmugures ar ātrumu 30 km/h un trieciens no sāniem ar ātrumu 24 km/h. To mērķis bija noteikt galvas, kakla un krūškurvja traumu risku un enerģiju absorbējošo materiālu un barjeru efektivitāti.
Statiskajās pārbaudēs tika pārbaudīta arī brīdinājumu, marķējumu un pamācību esamība, metāla detaļu korozijas risks un tas, vai autosēdeklītis ir piemērots ražotāja norādītajam bērna auguma garumam.
Galvenie statisko testu trūkumi bija trūkstoši vai nepilnīgi brīdinājumi, marķējumi un pamācības, nepareizi norādīts bērna auguma garuma diapazons un korozija.
Pamatojoties uz testu rezultātiem, TUI sešus izstrādājumus klasificēja kā nopietna riska izstrādājumus, vienu kā augsta riska izstrādājumu un divus kā vidēja riska izstrādājumus. Divi tika atsaukti no patērētājiem Pašlaik tiek veikti novērtējumi, lai noteiktu atbilstošus pasākumus deviņiem modeļiem.
Tirgus uzraudzības iestādes ieteica patērētājiem pirms autosēdeklīša iegādes pārbaudīt, vai ir marķējums un informatīvās etiķetes, un iegādāties tādus autosēdeklīšus, kas laisti tirgū pēc 2024. gada septembra, jo tie atbilst jaunākajam drošības standartam R129. Jāizvairās no autosēdeklīšiem, kas atbilst vecajam R44 standartam. Ekonomikas dalībniekiem vairs nav atļauts tos laist tirgū.
Tāpat patērētājiem jāpievērš uzmanība tālāk norādītajam:
- Nodrošināt pareizu sēdeklīša uzstādīšanu un nostiprināšanu: bērnu autosēdeklītim jābūt savietojamam ar transportlīdzekli, pareizi uzstādītam un vienmēr nofiksētam pareizā braukšanas pozīcijā pirms braukšanas.
- Īpaša uzmanība jāpievērš autosēdeklīšiem, kas rotē 360° leņķī: rotācijas mehānisms un bloķēšanas sistēmas netiek īpaši pārbaudītas saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem. Regulāri pārbaudīt, vai mehānisms darbojas pareizi, un šaubu gadījumā sazināties ar mazumtirgotāju.
- Izvēlēties bērnam piemērotu sēdeklīti: bērna autosēdeklīša izmēram jābūt pareizi pielāgotam un atbilstošam bērna vecumam un auguma garumam.
- zpratne par autosēdeklīti, kas vērsts uz aizmuguri un uz priekšu: kad bērns sasniedz noteiktu auguma garumu vai svaru, autosēdeklītis ir jāpagriež, lai tas būtu vērsts uz priekšu, vai jānomaina.
- ISOFIX ir drošāks risinājums, ja tas ir pieejams. Izvēloties stiprinājuma sistēmu, ieteicams izmantot ISOFIX nevis piestiprināt autosēdeklīti vienīgi ar transportlīdzekļa drošības jostu.
Ražotājiem jāsniedz skaidra un pamanāma informācija par bērna auguma garumu un autosēdeklīša uzstādīšanu, lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties atbilstošu autosēdeklīti, un jāizveido stingras kvalitātes nodrošināšanas sistēmas. Importētājiem tiek ieteikts uzraudzīt ražojumu kvalitāti un, ja iespējams, pasūtīt neatkarīgu atkārtotu testēšanu.
“Šādas tirgus uzraudzības kampaņas ir ļoti svarīgas vienotā tirgus netraucētai darbībai. Tas ne tikai aizsargā patērētājus, bet arī uzņēmumus no negodīgas konkurences, ko rada tie, kuri neievēro noteikumus,” sacīja Vanesa Kapurso (Vanessa Capurso), GROW ĢD politikas speciāliste.
Testēšana tika veikta Kopīgo darbību attiecībā uz izstrādājumu atbilstību (JACOP) 2024. gada projektā. Tirgus uzraudzības iestādes visā ES kopīgi atlasīja un pārbaudīja vienotajā tirgū tirgoto izstrādājumu atbilstību ES veselības, drošības un vides standartiem. Bērnu autosēdeklīši bija viena no 16 izstrādājumu kategorijām, kas tika testētas.