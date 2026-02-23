Izdevumi pārsniedz ieņēmumus: budžetā janvārī fiksēts deficīts 21,5 miljonu eiro apmērā
Šogad janvāra beigās Latvijas valsts konsolidētā kopbudžeta bilancē bija deficīts 21,5 miljonu eiro apmērā, liecina Fiskālās disciplīnas padomes (FDP) publiskotā informācija.
FDP norāda, ka pirms gada šajā laikā kopbudžeta bilancē bija pārpalikums 37,3 miljonu eiro apmērā.
Janvāra beigās valsts speciālajā budžetā veidojās pārpalikums 146,2 miljonu eiro apmērā, pašvaldību budžetā - 51 miljona eiro apmērā, bet atvasināto publisko personu budžetā - 31,6 miljonu eiro apmērā. Savukārt valsts pamatbudžetā bija deficīts 250,3 miljonu eiro apmērā.
Salīdzinot šā gada janvāra ieņēmumus un izdevumus ar 2025. gada attiecīgā perioda ieņēmumiem un izdevumiem, ir novērojams ieņēmumu pieaugums par 3,5% jeb 51,4 miljonu eiro. Straujākais ieņēmumu pieaugums vērojams finansējumā no Eiropas Savienības (ES) fondiem, kur ieņēmumi pieauga par 10,1% jeb 12,1 miljonu eiro.
Savukārt izdevumi janvārī pieauga par 7,8% jeb 110,2 miljoniem eiro, informē FDP. Straujākais izdevumu pieaugums vērojams kapitālajiem izdevumiem, kur tēriņi pieauga par 86,5% jeb 82,8 miljoniem eiro.
FDP norāda, ka 2026. gada budžeta likumā konsolidētā kopbudžeta izdevumi plānoti 20,9 miljardu eiro apmērā. Atbilstoši FDP prognozei 1,5 miljardi eiro paredzēti janvārim, bet 2026. gada janvārī faktiskie izdevumi bija par 58,5 miljoniem eiro lielāki, nekā prognozēts.
Tā kā ir pieejami dati tikai par gada pirmo mēnesi, ir pāragri veikt secinājumus par gada izdevumu attīstību, norāda FDP.
Janvāra izdevumi veido 7,3% no 2026. gadam kopējā plānotā izdevumu apmēru. Savukārt ieņēmumi veido 7,9% no gada plāna.