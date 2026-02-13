Valsts budžetā ieskaitīs 17,8 miljonus eiro noziedzīgi iegūtu līdzekļu
Rīgas apgabaltiesa, janvārī un februārī izskatot sešus prokuratūras uzraudzītos kriminālprocesus saistībā ar arestētiem naudas līdzekļiem AS "ABLV" bankas kontos, nolēmusi, ka valsts budžetā tiks ieskaitīti par noziedzīgi iegūtiem atzītie naudas līdzekļi ne mazāk kā 17,8 miljoni eiro, informēja prokuratūra.
Tāpat tiesa atzina par valsts labā konfiscējamu nekustamo īpašumu un tā domājamās daļas kopumā vismaz 165 000 eiro vērtībā, finanšu instrumentus vismaz 200 000 eiro apmērā, 1951 eiro garantēto atlīdzību un akcijas vairāku desmitu tūkstošu eiro vērtībā.
Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurori šajos kriminālprocesos nodrošināja uzraudzību un aktīvi piedalījās tiesā, aizstāvot valsts intereses. Kriminālprocesos izmeklēšanu nodrošināja gan Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, gan Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde.
Četros gadījumos Rīgas apgabaltiesa atstāja negrozītu Ekonomisko lietu tiesas lēmumu, savukārt divos kriminālprocesos atcēla Ekonomisko lietu tiesas lēmumu un atzina arestētos līdzekļus par noziedzīgi iegūtiem. Kriminālprocesos ārvalstu pilsoņi, izmantojot ārvalstīs reģistrētus uzņēmumus un kontus AS "ABLV Bank", veica aizdomīgus darījumus, koruptīvās darbībās un noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju.
Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas lēmumi nav pārsūdzami un ir stājušies spēkā.