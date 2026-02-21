Mazs, bet leģendārs. Testējam jauno "Renault Clio"
Kopš 1990. gada pasaulē pārdoti 17 miljoni "Renault Clio" automašīnu, tā padarot šo modeli par vienu no visu laiku populārākajiem automobiļiem. Tagad esam sagaidījuši jau sestās paaudzes "Clio", ko testa braucienos Polijā izmēģināja arī Jauns.lv.
Latvijā gan "Renault Clio" nekad nav bijis pirktāko automobiļu topā. Mūsu praktiskajai tautai vairāk pie sirds iet lielākas un augstākas mašīnas. Ja tā līdzinieku krosoveru kategorijā "Renault Captur" laiku pa laikam var manīt mūsu ielās, tad "Clio" šaipusē ir diezgan rets viesis. Taču dienvidu zemēs, īpaši jau Francijā un Spānijā, šo mazo un ņipro mašīnu ir pārpārēm un ne jau velti tās tur ir tik populāras. Lēts, vienkāršs un uzticams - tāds līdz šim ir bijis "Clio". Paskatīsimies, vai tāds ir arī jaunās, nu jau sestās paaudzes auto.
Sportiskais iespaids
Pirmais, ko uzreiz ieraugi - jaunais "Clio" dizainiski izskatās ievērojami sportiskāks un agresīvāks nekā iepriekšējās paaudzes. Lielā mērā šādu iespaidu rada masīvā radiatora reste. Arī no sāniem sportiskais iespaids saglabājas, pateicoties siluetam un stilīgajiem riteņu diskiem. Mazliet mulsinošāk izskatās aizmugure: nu jau ir ierasts, ka mūsdienīgiem auto pāri visam bagāžniekam stiepjas gaismiņu virtene, taču te nekā tāda nav. Tikai divi askētiski lukturi katrā pusē, lai arī interesantas formas. Sākumā liekas, ka dizainers varētu būt aizmirsis pielikt vēl kādu gaismas elementu, taču ar laiku pierodi - galu galā, pašam uz savu, atvainojiet, pakaļu nav jāskatās. Īpaši efektīgi auto izskatās sarkanā krāsā, kaut gan tradicionālu vērtību cienītāji var dabūt arī daudzu tik iemīļoto spaiņa pelēko krāsojumu.
Iekāpjot iekšā, nonākam jau pazīstamā vidē. Pareizāk sakot, pazīstamā tiem, kuri ir braukuši ar elektriskajiem "Renault 4" un "Renault 5", jo interjers te ir ļoti līdzīgs. Tas pats divdaļīgais displejs ar visiem braukšanas parameriem šofera acu priekšā un iestatījumiem un multimediju sistēmas vadību vidusdaļā. Patīkami, ka atstātas dažas fiziskas pogas klimatkontroles regulēšanai, lai nebūtu braucot jānovērš uzmanība no ceļa, bakstoties ekrānā. Vēl vienu uzslavu "Renault" ļaudis pelnījuši par pogu kreisajā pusē zem stūres, kas ļauj atslēgt kaitinošos brīdinājuma signālus par ātruma pārsniegšanu par pāris kilometriem. Par to liela pateicība no visas autobraucēju saimes. Jāteic, ka arī vadības displeja izvēlne ir sakārtota ļoti loģiski un viegli uztverami. Navigācijai var izmantot "Google Maps", bet var arī caur "CarPlay" pieslēgt "Waze" - kā nu kuram liekas ērtāk. Zemāk ir plauktiņš telefona uzlādei, bet starp priekšējiem sēdekļiem neliels nodalījums dažādiem sīkumiem vai dzēriena pudelēm. Nodalījums ir tiešām mazs, taču atcerēsimies, ka arī pats auto nav neko liels.
Taisīts no otrreizējām izejvielām
Daļa vadības funkciju ir dublēta uz stūres. Te jāpatur prātā, ka audiosistēmas vadības pults ir labajā pusē zem stūres - tas ir īpašais "Renault" piegājiens, kas man personīgi patīk, jo vienmēr ir viegli sataustīt skaļuma regulēšanas pogas un ritentiņu dziesmu vai radiostaciju "patīšanai" uz priekšu vai atpakaļ. Taču ir arī dzirdēti kritiski vārdi no cilvēkiem, kam grūti piešauties pie šāda risinājuma. Pie stūres ir atrodama arī no citiem "Renault" modeļiem jau zināmā "Multi Sense" podziņa, kas ļauj pārslēgt braukšanas režīmus. Taču te ir kāds jaunums - bez jau zināmā ekonomiskā un sporta režīma pieejams arī "Smart" režīms, kas pats automātiski pārslēdzas uz konkrētajiem apstākļiem piemērotāko braukšanas stilu. Piemēram, pilsētā uz ekonomisko, bet uz šosejas, iespiežot gāzi grīdā - uz sportisko. Darbojas tiešām itin labi.
Līdzīgi kā "Renault 4" un "Renault 5", salona apdarē izmantots audums un kvalitatīva plastmasa. Ražotājs īpaši lepojas ar to, ka 17 procenti no plastmasas detaļām izgatavoti no pārstrādātiem materiāliem, puse no vadības paneļa taisīti no pārstrādātiem polimēriem, bet gandrīz visa auduma apdare - no pārstrādātām šķiedrām. Vārdu sakot, daļa auto darināta no tā, ko var atrast izgāztuvē. Izklausās tā ne pārāk, taču patiesībā ar apdares materiāliem te viss ir labākajā kārtībā un tie ir ne tikai kvalitatīvi, bet, kā izrādās, arī ekoloģiski.
Auto par nepilniem 20 000 eiro
Tirgū nonāks vairākas "Clio" modifikācijas, taču mums testēšanai izsniedza jaudīgāko un dārgāko no tām, aprīkotu ar četru cilindru 1,8 litru benzīna motoru un hībrīdiekārtu. Frančiem te izdevies nošaut divus zaķus: mašīna iznākusi itin jaudīga - 160 zirgspēku -, taču vienlaikus arī ekonomiska, jo pilsētā daļu ceļa var veikt ar elektrību. Specifikācijā norādīts vidējais degvielas patēriņš nepilni četri litri 100 kilometriem, taču testa brauciena laikā ārā gaisa temperatūra bija tuvu mīnus 20 grādiem, tādēļ reālais patēriņš bija jūtami lielāks. Mazliet vēlāk tirgū parādīsies lētāka un ne tika jaudīga modifikācija ar trīs cilindru dzinēju, 115 zirgspēkiem un iespēju izvēlēties manuālo ātrumkārbu - te pašā pieticīgākajā komplektācijā cenai vajadzētu būt mazliet zem 20 000 eiro. Mūsu testētā jaudīgā versija bija par astoņiem tūkstošiem dārgāka.
Uz ceļa auto turas labi, arī par dinamikas trūkumu nav pamata sūdzēties, īpaši jau, ja esi ieslēdzis sporta režīmu. Priekšā sēdekļi ir gana ērti, aizmugurē gan pat vidēja auguma cilvēkam var būt pašauri - stundu tur nobraucu bez īpašām problēmām, taču pēc tam gan kļuva grūti un gribējās kāpt ārā kājas izlocīt. Arī bagāžnieks nav milzum liels, taču pāris čemodāniem vieta atradīsies. Kopumā jaunais "Clio" ir gana stilīgs, sportisks un interesants auto, kura mērķauditorija varētu būt gan garā, gan pēc dokumentiem jauni cilvēki.
FAKTI
Renault Clio
Dzinējs: 1,8 l četru cilindru hibrīds
Jauda: 180 zs
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 8,3 sek.
Degvielas patēriņš: ap 4 l / 100 km
Cena: 27 900 EUR