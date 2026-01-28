TV Autoziņu minivenu un vieglo pasažieru autobusu tests
Dzīvē ir daudz situāciju, kurās ar parastu vieglo automašīnu nepietiek. Tad uz skatuves parādās miniveni vai pasažieru busi. TV Autoziņas Valmierā salīdzināja vairākas šāda tipa automašīnas. Pavisam tādu bija piecas - divi Mercedes, viens Ford, viens Volkswagen un viena Toyota.
Jaunais Ford Transit Custom Combi ir izskatīgs automobilis. Tas ir lielāks par standarta minivenu, un tam priekšā ir štepselis - jo tas ir lādējamais hibrīds. Lādējamie hibrīdi šādos automobiļos pagaidām ir neierasta eksotika. Uz 2,5 litru benzīna dzinēja bāzes veidotā spēka iekārta attīsta 232 zirgspēkus. Kad baterija tukša, patēriņš sasniedz 9 litrus, kas ir līdzīga dīzeļa modeļa rādītājs - tikai benzīna izteiksmē. Par spīti tam vienam no mūsu neatkarīgajiem ekspertiem jaunais Ford šķiet ļoti interesants - klusa piekare, laba gaita. Elektriski tas var nobraukt 45 kilometrus. Tradicionālā dzinēja versija gan būs krietni lētāka, jo lādējamais Ford hibrīds maksā tikpat cik pilnībā elektrisks buss.
Uz iedomātu vai īstu premium Ford interjers nepretendē. Drīzāk tajā jaušama sportiska nots. Šim Transit ir viens no izskatīgākajiem Ford interjeriem kādu gadījies redzērt pēdējā laikā. Atklājas arī pa kādai dīvainībai jeb "fordismam". Piemēram, kabatiņa viduskonsolē, kurā zem paklājiņa atstāta vieta skrūvēm - un cimdu kastītē atrodas arī pašas skrūves. Bīdāmās durvis Ford ir abās pusēs, priekšējie sēdekļi ir lieliski. Otrajā rindā ir trīs indivuduāli sēdekļi.
Divi testam pieteiktie Mercedes - Benz iztālēm šķiet vienādi, tomēr V klasi no vienkāršākā Vito šķir trīsdesmit tūkstoši eiro. Par tādu naudu var nopirkt veselu Toyota Proace City Verso ar visu zaļo krāsu un klimatkontroli. Starp Vito un V klasi vienmēr bijusi skaidra robeža, lai saprastu, par ko V klasē samaksāta daudz lielāka nauda. Tomēr jaunākajā paaudzē Vito ļoti tuvu “pievilcis” klāt V klasei. Tas ir klusāks, atsaucīgāk stūrējas un tajā ir daudz vairāk ekstru. Priekšējais panelis ir vienkāršāks, tomēr saprotamāks un praktiskāks nekā V klasē. Stūresrats abos ir vienāds, bet pārējais - cita pasaule. Arī V klases jauda ir lielāka - 237 ZS pret 190. Abiem ir pilnpiedziņa, kas padara tos drošus ziemā.
Vito nāk no komercauto pasaule, tāpēc tas balansē uz minivena un pasažieru furgona robežas. Dažkārt tas var izrādīties ļoti praktiski. Abas aizmugurējās Vito sēdekļu rindas ir pilnīgi vienādas. V klasē otrajā rindā sēž divi atsevišķi sēdekļi, ar kuriem kopā nāk ādas apdare, Burmester mūzika un panorāmas jumts. Tas ir kā limuzīns, jo jostas automātiski pievelkas. Vito nav nedz viedo jostu, nedz pneimopiekares, ar ko dižojas elegantā V klase. Bet vai par to ir vērts pārdzīvot? Itin nemaz. “Tu it kā brauc ar “busu”, bet aizmirsti ka tā ir, un brauc kā ar vieglo auto. Fenomenāla sajūta,” atzīst Krown Latvija pārstāvis Raivis Alksnis.
Apskatīsim Valmieras testa dalībniekus, kas mazliet izkrīt no kopējās bildes. Viens tāpēc, ka ir mazāks, bet otrs tāpēc, ka aizmugurē nav logu. Volkswagen Transporter PanAmericana ir kravas mašīna, taču to var aprīkot ar pasažieru auto raksturīgām lietām. Lai gan aiz vadītāja muguras ir starpsiena, nevis logs, Transporter ir atpakaļskata spogulis, kurā rādās attēls no kameras. Gudri! Ir arī mudīgs 2 l dīzelis ar 170 ZS, "automāts" un pat 4x4.
Šim busam patiesi nav robežu. Vienīgais ierobežojums varētu var būt cena, jo tāds Transporter maksā 60 000 eiro. Savukārt tādas automašīnas kā Toyota Proace City ir vienkāršākais ceļš uz lielāku aut. Tam ir trīs sēdekļu rindas. Ja vienu nelieto, tad iznāk milzu bagāžnieks. Atbilstoši izmēram mazajam Verso ir tikai pusotra litra motors. Toties tas ir dīzelis, tam ir 130 zirgspēki un "automāts". Tas arī brauc kā vieglā automašīna. Iznāk tā, ka katrai vajadzībai un maciņam var pielāgot savu minivenu vai busu - vajag tikai pameklēt.