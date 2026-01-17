"Moody's" saglabā Latvijas kredītreitingu A3 līmenī
Starptautiskā kredītreitingu aģentūra "Moody's" piektdien, 16. janvārī, apstiprinājusi Latvijas kredītreitingu esošajā A3 līmenī, saglabājot stabilu kredītreitinga nākotnes novērtējumu, informēja Finanšu ministrija.
"Moody's" savu lēmumu pamato ar valsts spēcīgo institucionālo ietvaru un valdības rīcībspēju, kas esot nodrošinājis stingras fiskālās politikas konsekventu īstenošanu un apliecinājis spēju pārvarēt dažādus ārējo faktoru izraisītus izaicinājumus, tostarp valsts ekonomikai pielāgojoties jauniem apstākļiem pandēmijas un enerģētikas krīzes divkāršo satricinājumu laikā.
Saskaņā ar aģentūras viedokli Latvijas kredītreitinga apstiprināšana esošajā līmenī atspoguļo arī stabilus ekonomiskās izaugsmes pamatus un augstu ienākumu līmeni uz vienu iedzīvotāju, salīdzinot ar citām pasaules valstīm.
"Moody’s" uzskata, ka Latvijas ģeopolitiskie riski saglabāsies paaugstināti, taču tos mazina valsts dalība NATO, sabiedroto karaspēka pastāvīgā dislokācija Latvijā un valsts aizsardzības spēju stiprināšana.
Saskaņā ar aģentūras viedokli ievērojams aizsardzības izdevumu pieaugums, kas ietekmēs arī Latvijas valsts parāda līmeņa pieaugumu attiecībā pret iekšzemes kopproduktu (IKP), vidējā termiņā būtiski nepasliktinās Latvijas kredītspēju, ņemot vērā, ka atbilstoši aģentūras prognozēm Latvijas ekonomikas izaugsme būs noturīga un stingra fiskālā politika tiks īstenota arī turpmāk.
Aģentūra prognozē, ka Latvijas ekonomikas reālās izaugsmes temps 2025.-2034. gadā vidēji veidos 1,8%. "Moody’s" lēš, ka pēc krituma 2023. gadā un stagnācijas 2024. gadā Latvijas IKP pieauguma temps 2025. gadā paātrināsies līdz 1,7%, 2026. gadā aģentūra prognozē tā kāpumu līdz 2,4%, bet 2027. gadā - līdz 2,2%, ko veicināšot iekšzemes pieprasījums. Lai gan Latvijas mazā, atvērtā ekonomika ir jutīga pret ārējiem satricinājumiem, tomēr tai piemīt liela elastība un pielāgošanās spēja, norāda aģentūra.
"Moody’s" atzīmē, ka Latvijas A3 līmeņa kredītreitings apliecina arī valsts stingras fiskālās politikas īstenošanas pieredzi un spēcīgu publisko finanšu stāvokli. Vispārējās valdības parāds 2024. gadā bija 46,6% no IKP, un "Moody’s" prognozē, ka tas palielināsies līdz 49,6% 2026. gadā galvenokārt aizsardzības izdevumu pieauguma dēļ.
Aģentūra akcentē, ka Latvijas valdība kā būtiskāko prioritāti izvirza valsts aizsardzības spēju stiprināšanas izdevumu pieaugumu - tie kāps no 3,3% no IKP 2024. gadā līdz aptuveni 5% no IKP 2026. gadā. Aģentūra prognozē, ka vispārējās valdības parāda līmenis sasniegs maksimumu - ap 55% no IKP - tuvākajos gados, bet pēc 2030. gada pakāpeniski samazināsies.
"Moody’s" iepriekš Latvijas kredītreitingu apstiprināja 2025. gada 25. jūlijā esošajā A3 līmenī, saglabājot stabilu kredītreitinga nākotnes novērtējumu.