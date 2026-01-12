Uzņēmumi aicināti pieteikties Kickstart kiberdrošības treniņam Rīgā
Kiberuzbrukumi Latvijā turpina pieaugt, skarot uzņēmumus neatkarīgi no to lieluma vai nozares. Pētījumu centra SKDS un “Bite Latvija” veiktais pētījums “Latvijas uzņēmumu digitālās drošības izaicinājumi 2025” atklāj, ka vairāk nekā 60 % uzņēmumu kiberdrošību uzskata par vienu no būtiskākajiem izaicinājumiem 2026. gadā, taču tikai neliela daļa regulāri testē uzņēmumu drošības gatavību.
Lai palīdzētu uzņēmumiem sagatavoties šiem izaicinājumiem, Eiropas Digitālās inovācijas centrs (EDIC) / Latvijas IT klasteris organizē intensīvu kiberdrošības treniņu, kas notiks 2026. gada 20. janvārī Rīgā.
Pasākuma laikā dalībnieki piedalīsies reālistiskās kiberdrošības simulācijās, soli pa solim izdzīvojot dažādus uzbrukumu scenārijus, lai novērtētu savu digitālās drošības gatavību.
Pasākuma otrajā daļā uzstāsies nozares līderi, kuri ne tikai dalīsies ar savām zināšanām, bet arī piedāvās praktiskus risinājumus un reālus piemērus kiberdrošības jomā, palīdzot uzņēmumiem saprast, kā efektīvi stiprināt digitālās drošības līmeni. “Bite Latvija” skaidros, kā tīkla kā pakalpojuma (Network as a service (NaaS)) pieeja palīdz uzlabot uzņēmumu drošības līmeni, “Datakom” pievērsīsies infrastruktūras uzturēšanas un aizsardzības izaicinājumiem, “HORTUS Digital” sniegs ieteikumus par kiberdrošības higiēnu un digitālās drošības pamatprincipiem, savukārt “ZZ Dats” analizēs autentifikācijas drošības mītus digitālajā vidē. Papildus tam EDIC eksperti iepazīstinās ar atbalsta iespējām uzņēmumu digitālajai transformācijai un inovāciju ieviešanai.
“Kiberdrošība vairs nav tikai IT jautājums – tā ir biznesa izdzīvošanas pamats. Uzbrukumi kļūst arvien sarežģītāki, un uzņēmumiem ir jādomā par drošību visos līmeņos. Tīkla-kā-pakalpojuma pieeja ļauj uzņēmumiem būt elastīgiem un vienlaikus nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni, kas ir kritiski mūsdienu digitālajā vidē,” norāda Vilnis Kibermanis, “Bite Latvija” tehnisko risinājumu ekspertu komandas vadītājs.
Dalība kiberdrošības treniņā ir bez maksas, pateicoties 100 % Digitālās Eiropas programmas finansējumam, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc uzņēmumi aicināti pieteikties savlaicīgi. Pasākums notiks 2026. gada 20. janvārī Rīgā, un īpaši aicināti piedalīties mazie un vidējie uzņēmumi, kuri vēlas stiprināt savu digitālās drošības līmeni. Dalībai treniņos nepieciešams viedtālrunis.
Detalizēta programma tiks nosūtīta apstiprinātajiem dalībniekiem pirms pasākuma.
Saziņai:
EDIC mārketinga un komunikācijas vadītāja
Dita Upeniece