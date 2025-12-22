Latvijā pārtikas cenas veikalos sāk sekot tendencēm pasaulē, secina Mārtiņš Kazāks
Latvijā pārtikas cenas veikalos sāk sekot tendencēm pasaulē, pirmdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš minēja, ka iepriekšējos gados Latvijā bija novērota tendence, ja pasaulē cenas pārtikai auga, arī Latvijā cenas "gāja līdzi", bet, ja pasaulē pārtikas cenas kritās, Latvijā tās saglabājās iepriekšējā līmenī un nesamazinājās.
"Pamazām izskatās, ka cenas tomēr sāk sekot pasaules tendencēm - ja pasaulē krīt, tad pie mums arī sāk krist," sacīja Kazāks.
Tostarp viņš pozitīvi novērtēja Latvijas mazumtirdzniecībā ieviesto zemo cenu grozu.
Kazāks arī norādīja, ka Latvijas Banka pārtikas cenu kāpumu varētu ierobežot tikai vienā veidā, proti, ceļot procentu likmes, taču šajā gadījumā tas nebūtu pareizs risinājums.
"Monetārā politika cenu kāpumu var atrisināt vienā veidā - ceļot procentu likmes, bet atrisināt viena sektora strukturālas problēmas ar likmju celšanu un tad iedzenot visu pārējo ekonomiku recesija, tās būtu nepareizas zāles. Līdz ar to šeit monetārā politika pārtikas cenu kāpumu atrisināt nevar," sacīja Kazāks, atzīmējot, ka šajā jautājumā Latvijas Bankas loma ir vairāk kā ekonomikas ekspertam.
Viņš arī pauda, ka pārtikas cenu jautājumā ļoti liela loma ir iedzīvotājiem, kuri balso ar savu naudas maciņu, iegādājoties preces.