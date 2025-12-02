Reģionālie pārvadājumi paliek bez finansējuma: autobusu tīklam pietrūkst līdz 18 miljoniem
Nākamajā gadā reģionālā maršruta tīkla plāna "iepauzēšanas" dēļ, kas paredzēja līdz 6% maršruta tīkla optimizāciju un aptuveni 10% pārvadājumu attīstīšanu uz komerciāliem principiem, būs nepieciešami papildu līdzekļi, otrdien Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" sacīja satiksmes ministra padomnieks Kristaps Zaļais.
Viņš norādīja, ka maršruta tīkla plāns tiks īstenots pakāpeniski, tādēļ tiks meklēti īstermiņa budžeta risinājumi, savukārt ilgtermiņā ir jāturpina sadarboties ar pašvaldībām un jāmeklē risinājumi.
"Pašlaik iepauzējam jeb iesaldējam maršruta tīkla optimizāciju, lai nākamajā gadā korekti izstrādātu komercmaršrutu stratēģiju," viņš minēja.
Zaļais papildināja, ka īstermiņā radušos zaudējumus plānots segt, piemēram, no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Autotransporta direkcijas (ATD) valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš papildināja, ka pamata budžeta bāze reģionālajiem autobusu pārvadājumiem nākamajā gadā nemainīsies, kas ir aptuveni 52,3 miljonu eiro apmērā. Tomēr katru gadu rodas aptuveni astoņu miljonu eiro papildu finansējums, kas ir nepieciešams, bet šogad budžeta procesa veidošanas laikā tika noteikts, ka papildu līdzekļi nebūs, tādēļ ATD meklēja risinājumus, kā iekļauties budžeta bāzē, uzsvēra Lapiņš.
Viņš minēja, ka tādējādi veidojas aptuveni 6% dotētā maršruta tīkla apmērs, kur ir iespējas saīsināt kādu reisu vai intensitāti, vienlaikus nodrošinot mobilitāti, bet citi alternatīvi risinājumi aptuveni 10% apmērā ir komercreisu iesaiste.
Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents Ivo Ošenieks skaidroja, ka komercreisu attīstībai ir nepieciešams sakārtot kompensāciju jautājumu par pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu, jo citiem pārvadātājiem nebūs interese attīstīt komercreisus, ja valsts neatrisinas šo jautājumu. Vienlaikus viņš piebilda, ka likumā patlaban šie grozījumi ir pieņemti, tomēr vēl ir jāpieņem Ministru kabineta noteikumi.
ATD patlaban pārvērtē plānotās maršruta tīkla izmaiņas nākamajam gadam, iepriekš sacīja Lapiņš.
Viņš norādīja, ka ATD pēc būtības patlaban aptur maršruta tīkla izmaiņas, jo joprojām notiek valsts budžeta sarunas un diskusijas par šo jautājumu. "Maršruta tīkla izmaiņas plānots veikt lēnākā procesā, vēlreiz tās pārvērtējot," piebilda Lapiņš.
ATD vadītājs skaidroja, ka maršruta tīkla izmaiņas iepriekš tika pārrunātas ar plānošanas reģioniem, un Sabiedriskā transporta padome apstiprināja provizorisko jauno maršruta tīkla plānu, bet patlaban ATD atkārtoti sūta vēstules pašvaldībām par tīkla optimizāciju, lai tās sniegtu priekšlikumus, kurus reisus un maršrutus potenciāli labāk atstāt.
Lapiņš arī informēja, ka ATD ministrijai ir sniegusi informāciju par papildu nepieciešamo finansējumu maršruta tīklam aptuveni septiņu līdz 18 miljonu eiro apmērā, kas būs atkarīgs no tā, cik lielas būs indeksācijas un vai tiks noteikti šoferu algu līmeņi.
Ošenieks iepriekš norādīja, ka ar esošo maršruta tīkla apmēru nav iespējams iekļauties budžeta bāzē, tādēļ ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi.
Viņš skaidroja, ka līdzekļu nepiešķiršanas gadījumā būs jāturpina strādāt pie maršruta tīkla samazināšanas un komercmaršrutu stratēģijas. Tomēr viņš pauda bažas par to, cik kvalitatīva būs auditorkompānijas izstrādātā komercmaršrutu stratēģija, ja to plānots pabeigt tikai divu mēnešu laikā, kā arī viņš aicināja noteikt, kāds būs stratēģijas juridiskais statuss, piemēram, vai tas tiks skatīts valdībā kā informatīvais ziņojums.
Informācija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) liecina, ka ATD iepirkumā par autobusu komerciālo maršrutu stratēģijas izstrādi saņemti trīs piedāvājumi. Piedāvājumus iepirkumā iesniedza SIA "InnoMatrix", kuras piedāvātā līgumcena ir 34 850 eiro, SIA "Konsorts", kuras piedāvātā līgumcena ir 33 000 eiro, kā arī SIA "KPMG Baltics", kuras piedāvātā līgumcena ir 30 000 eiro.
Dotētais reģionālās nozīmes autobusu maršruta tīkls nākamgad bija plānots 56,145 miljonu kilometru apmērā, kas ir par 11,06 miljoniem kilometru jeb 16% mazāk nekā prognozēts 2025. gadā.