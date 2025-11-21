Aptauja: pircēju vēlmes pirms Melnās piektdienas arvien pieticīgākas
Tuvojoties Melnās piektdienas izpārdošanām, Latvijas iedzīvotāji saglabā racionālu pieeju – teju 70 % neplāno veikt pirkumus šajā periodā. Savukārt tie, kas iepirksies, lielākoties izvēlēsies nelielus pirkumus līdz 50 eiro, liecina bankas "Citadele" veiktā aptauja.
“Lai gan algu kāpums Latvijā bijis straujš – aptuveni par 8 % – un iedzīvotāju pirktspēja kopumā ir uzlabojusies, aptaujas dati liecina, ka masveida pirkšanas bums kļūst mierīgāks un racionālāks – iedzīvotāji arvien vairāk seko modelim, kur atlaides kalpo kā racionāls, nevis impulsīvs pirkuma iemesls,” skaidro bankas "Citadele" Baltijas klientu pieredzes vadītāja Ginta Zemgale.
Aptaujas dati rāda, ka visaktīvākā auditorija Melnās piektdienas iepirkšanās aktivitātēs ir jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Šī grupa visbiežāk izmanto īpašos piedāvājumus un akciju iespējas. Jaunieši ir gan atvērtāki īpašajiem piedāvājumiem, gan aktīvāki digitālajā vidē, kur Melnās piektdienas reklāmas ir visredzamākās. Viņi biežāk izmanto e-komercijas iespējas un ir pieraduši pie ātras, ērtas iepirkšanās, tādēļ atlaižu periodi viņiem šķiet īpaši pievilcīgi. Tomēr jāatceras, ka Melnā piektdiena ir arī krāpniekiem izdevīgs laiks ķert upurus uz atlaidēm viltotos internetveikalos.
Rīgas reģions joprojām uzrāda visaugstāko aktivitāti gan pirkumu plānošanā, gan to veikšanā. Rīdzinieki biežāk nekā citu reģionu iedzīvotāji plāno veikt pirkumu Melnajā piektdienā. Rīgas iedzīvotāju augstāku pirktspēju apliecina arī atalgojuma dati par 2025. gada 2. ceturksni – Rīgas reģionā vidējā bruto alga sasniedz 1980 eiro, kamēr, piemēram, Latgalē tā ir tikai 1317 eiro.
Uzlabojas finanšu pratība
“Iedzīvotāji iepērkas atbildīgāk, viņi plāno, salīdzina cenas un izvērtē savas vajadzības. Tas neliecina par intereses zudumu, bet gan par pieaugošu finansiālo pratību un skaidrākām prioritātēm,” saka Zemgale.
Zemgale uzsver, ka, lai izvairītos no pārmērīgiem tēriņiem, noder daži vienkārši principi – izveidot konkrētu pirkumu sarakstu un iepriekš pārbaudīt vajadzīgo lietu regulārās cenas pirms kampaņas sākuma, salīdzinot piedāvājumus vairākās tirdzniecības vietās, kā arī noteikt budžetu un stingri pie tā pieturēties.
“Lai gan katrs atsevišķs pirkums šķiet neliels, daudzi mazi tēriņi kopā var veidot ievērojamas summas. Tāpēc pirms svētku sezonas, kad iepirkšanās saraksti mēdz kļūt garāki, īpaši svarīgi ir plānot uzmanīgi. Labāk iegādāties dažas patiesi nepieciešamas lietas no saraksta nekā ļauties emocionāliem pirkumiem,” norāda Zemgale.
Aptauju banka "Citadele" kopā ar pētījumu aģentūru "Norstat" veica 2025. gada oktobrī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.