Vai pērkot lētas preces iztērē vairāk naudas? Noderīgi padomi veiksmīgiem pirkumiem

Priecē, ka no statistikas viedokļa Latvijā iedzīvotāji apdomāti iepērkas. Tomēr savā lokā un sociālajos tīklos autore redz, ka cilvēkus piesaista pirkt lielos apjomos preces no lētām mājaslapām. Kā jau viņa pati teica, viņa neatsakās no lētiem piedāvājumiem, bet rodas jautājums, vai tas atstāj sekas ilgtermiņā? Vai viņai būs nepieciešams nopirkt citus apavus jau pēc mēneša? Laika gaitā viņa varētu iztērēt vairāk naudas, nekā būtu iztērējusi vienreiz nopērkot kvalitatīvus apavus. Viņa noskaidroja no ekspertiem padomus efektīvākai iepirkšanai: