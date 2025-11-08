Tava maksājumu karte var kļūt par nākamo krāpnieku mērķi: eksperte skaidro, kā sevi pasargāt
Maksājumu kartes kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu – mēs tās glabājam makā, piesaistām digitāli telefonā un izmantojam gan ceļojumos, gan ikdienas pirkumos internetā. Tieši šī ērtība – iespēja norēķināties dažu sekunžu laikā – padara karti arī par pievilcīgu mērķi krāpniekiem.
Lielākā daļa finanšu darījumu mūsdienās notiek attālināti, pietiek ar dažiem klikšķiem, lai samaksātu par pirkumu vai pakalpojumu. Taču šī priekšrocība nozīmē arī lielāku atbildību pašam lietotājam. Par savu maksājumu kartes drošību jārūpējas ikvienam, uzsver Luminor bankas krāpniecības novēršanas eksperte Marija Celma.
Nenodod savu karti svešās rokās
Maksājumu kartes var ne vien nonākt citu rokās, bet pastāv arī vairākas izplatītas metodes, kā krāpnieki iegūst nepieciešamos datus darījumu veikšanai. Viens no biežāk sastopamajiem riskiem ir it kā pavisam “ikdienišķs” – kabatzādzības, kad no somas vai kabatas tiek nozagts mobilais telefons vai maksājumu karte. Tomēr šis drauds neaprobežojas tikai ar to – pastāv arī sarežģītākas krāpniecības metodes, piemēram, karšu datu kopēšana jeb skimmings. Šajā gadījumā krāpnieki izmanto īpašas ierīces, kuras uzstāda uz īstiem maksājumu termināļiem vai bankomātiem, lai nemanāmi nolasītu kartes informāciju brīdī, kad ar karti tiek veikta darbība. Latvijā šāda veida datu zādzības ir reti sastopamas, tomēr, ceļojot ārvalstīs, ir lietderīgi iepazīties ar konkrētās valsts situāciju.
Svarīgi saglabāt modrību, izmantojot maksājuma karti. Vienmēr pārbaudiet terminālā redzamo summu un pārliecinieties, ka tā atbilst jūsu pirkumam, pirms apstiprināt darījumu. Savukārt ievadot PIN kodu, aizsedziet to ar roku, lai to neredzētu iespējamās slēptās kameras vai apkārt esoši cilvēki. Mūsdienās drošības nolūkos karte vienmēr jāizmanto pašam – vai nu dodoties pie termināļa, vai sagaidot to, piemēram, pie galdiņa restorānā. Šādu piesardzību būtiski ievērot ceļojot, ņemot vērā, ka maksājumu ierīces var neatbilst ierastajiem standartiem un riski var būt lielāki.
PIN kods neizpaužams nevienam
Cits plaši izplatīts paņēmiens ir pikšķerēšana jeb phishing, kad krāpnieki, izliekoties par banku vai uzticamu pakalpojumu sniedzēju, ar e‑pastu, īsziņu vai telefona zvanu starpniecību mēģina izkrāpt kartes datus. Iegūtie dati tiek izmantoti dažādos veidos – sākot ar darījumu veikšanu attālināti līdz datu zādzībai un pārdošanai citiem interesentiem.
Lai pasargātu sevi no krāpniecības riskiem, svarīgi glabāt maksājumu kartes datus drošībā. Jāatceras, ka PIN kods ir personīga informācija – to nevajadzētu pierakstīt, izpaust citām personām vai glabāt kopā ar karti. Arī kartes numuru, derīguma termiņu un drošības kodu (CVV/CVC) drīkst ievadīt tikai uzticamās un pārbaudītās vietnēs.
Mūsdienās banku lietotnes un internetbankas piedāvā virkni ērtu risinājumu, kas ļauj klientiem pašiem pārvaldīt kartes lietošanu, piemēram, bloķēt karti, ierobežot maksājumus internetā vai atslēgt bezkontakta norēķinus. Šāda kontrole sniedz papildu drošību un ļauj nekavējoties rīkoties, ja rodas aizdomas par krāpniecību. Tāpat ieteicams izmantot atsevišķu kontu, kuram piesaista karti tikai pirkumiem internetā, uz kuru pārskaitīt tikai tik lielu summu, cik nepieciešama konkrētajam darījumam. Tas palīdz ierobežot iespējamos zaudējumus, ja kartes dati tomēr nonāk krāpnieku rīcībā.
Netici "pārāk labiem" piedāvājumiem internetā
Veicot pirkumus internetā, svarīgi izvēlēties tikai uzticamus un labi pazīstamus tirgotājus. Viltus interneta veikali bieži reklamē preces par ārkārtīgi zemu cenu, satur nepilnīgu informāciju par piegādi, redzamas gramatikas kļūdas un nereti nav norādīta reāla kontaktinformācija. Pirms veicat pirkumu, pārliecinieties par tirgotāja uzticamību – pārskatiet uzņēmuma datus, iepazīstieties ar citu pircēju atsauksmēm un pārbaudiet, vai interneta vietnes adrese sākas ar https – tas norāda, ka savienojums ir šifrēts un drošs jūsu datiem. Visdrošāk ir maksāt vietnēs, kas izmanto 3D Secure risinājumus, nodrošinot papildu autorizācijas posmu, piemēram, apstiprinājumu internetbankā.
Krāpnieki kļūst arvien veiklāki un izmanto dažādas metodes, lai apmānītu cilvēkus, tāpēc ir svarīgi ne tikai izmantot tehnoloģiju sniegtos drošības rīkus, bet arī izglītot sevi par aktuālākajiem krāpšanas veidiem. Vienkārši ikdienas drošības ieradumi, piemēram, saņemto PIN pieprasījumu izlasīšana pirms apstiprināšanas, regulāra konta pārbaude un uzmanības pievēršana tam, kur un kā tiek ievadīti maksājumu dati, ir būtisks solis ceļā uz drošākiem norēķiniem.
Ja esat saskāries ar krāpšanas gadījumu vai rodas aizdomas par iespējamu krāpšanu, nekavējoties ziņojiet bankai un vērsieties Valsts policijā.